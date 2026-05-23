América Femenil conquista la Concacaf W Champions Cup tras vencer a Washington Spirit

El futbol femenil mexicano sumó una nueva página internacional este sábado. Club América Femenil derrotó 5-3 a Washington Spirit en el Estadio Hidalgo y conquistó por primera vez la Concacaf W Champions Cup 2026, en una final que cambió de dueño varias veces y que terminó resolviéndose en los últimos minutos. El equipo dirigido por Ángel Villacampa tuvo un arranque complicado. Washington presionó alto desde el inicio y obligó a las azulcremas a jugar cerca de su propia área. Durante varios minutos, el conjunto estadounidense encontró espacios y puso a trabajar a la portera Itzel Velasco.

Sin embargo, América aprovechó su primera oportunidad clara. Al minuto 22, Scarlett Camberos apareció por la banda izquierda y mandó un servicio al área que Aylin Avilés empujó sin marca para abrir el marcador y encender las tribunas del Hidalgo.

El gol modificó el ritmo del partido. América adelantó líneas y comenzó a generar peligro constante. Poco después, la brasileña Geyse tomó el balón dentro del área, dejó atrás a dos defensoras y definió para colocar el 2-0. Con Nancy Antonio controlando el medio campo y Camberos desbordando por los costados, las Águilas parecían tener el encuentro bajo control. Pero antes del descanso llegó la reacción del Spirit. Un disparo de Cantore fue mal rechazado por Velasco y terminó dentro de la portería para acercar a las visitantes. Ese tanto devolvió confianza al conjunto estadounidense. Apenas comenzó el segundo tiempo, Washington empató tras encontrar un pase al espacio que tomó mal parada a la defensa azulcrema. Minutos más tarde, Kouassi firmó la remontada parcial con un disparo colocado que superó a Velasco y silenció por unos momentos el estadio. América tuvo entonces sus minutos más complicados. El equipo perdió orden y comenzó a dejar espacios, mientras Washington manejaba mejor el ritmo del juego. Sin embargo, Geyse volvió a aparecer en el momento más importante.

La atacante brasileña presionó la salida de la arquera rival y provocó un error que terminó en el empate americanista. El gol cambió nuevamente la dinámica del partido y devolvió energía a las locales. Con el paso de los minutos, Washington comenzó a resentir el desgaste físico y América volvió a encontrar espacios por las bandas. Sarah Luebbert y Scarlett Camberos comenzaron a generar llegadas constantes hasta que apareció la jugada que inclinó definitivamente la final. Camberos desbordó por izquierda y mandó un centro preciso para Irene Guerrero, quien controló dentro del área y definió para devolverle la ventaja a las Águilas. Ya en tiempo agregado, cuando Washington buscaba el empate con envíos largos, América sentenció el encuentro. Geyse encabezó un contragolpe y asistió a Scarlett Camberos, que definió frente al arco para marcar el 5-3 definitivo.

Con el silbatazo final, América levantó el primer título internacional de su historia en la rama femenil y aseguró además su lugar en el próximo Mundial de Clubes Femenil de 2028. Figuras como Geyse, Scarlett Camberos e Irene Guerrero terminaron siendo decisivas en una noche que colocó al club azulcrema en lo más alto de la región.

Publicidad