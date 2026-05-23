¿Vas a ir?: Saltillo Soccer y La Tribu definen el título de Liga TDP en el Olímpico

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    ¿Vas a ir?: Saltillo Soccer y La Tribu definen el título de Liga TDP en el Olímpico
    La afición saltillense prepara un gran ambiente para la definición del campeonato. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La Manada disputará este domingo la Vuelta de la Final de la Liga TDP MX ante Ciudad Juárez en un Estadio Olímpico que apunta a registrar una de las mejores entradas de los últimos años

Saltillo Soccer está a un partido de cerrar la temporada más importante de su historia reciente. Este domingo 24 de mayo, “La Doble S” recibirá a La Tribu FC en el Estadio Olímpico para disputar la vuelta de la final de la Liga TDP MX, en un encuentro donde además se espera una de las mejores entradas que ha tenido el futbol local en los últimos años.

Después del empate 3-3 en Ciudad Juárez, la serie quedó completamente abierta y todo se definirá en Saltillo, donde el equipo coahuilense buscará aprovechar el respaldo de su afición para quedarse con el campeonato nacional de la categoría.

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La expectativa alrededor del encuentro ha crecido durante los últimos días. La directiva confirmó que la entrada será totalmente gratuita y, ante la respuesta de los aficionados, también se anunció la apertura de las gradas de sol para aumentar la capacidad del inmueble.

$!En el duelo de Semifinales el Estadio Olímpico se llenó totalmente.
En el duelo de Semifinales el Estadio Olímpico se llenó totalmente. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El entusiasmo no es casualidad. En la semifinal disputada ante Charales de Chapala, el Estadio Olímpico registró un lleno total. Decenas de aficionados ocuparon cada espacio disponible y algunas personas incluso siguieron el encuentro desde las bardas exteriores para no perderse el partido que terminó dándole a Saltillo Soccer el ascenso a Liga Premier.

Ahora, el escenario luce todavía más grande. Además de disputar el título de la Liga TDP MX, “La Manada” buscará cerrar una campaña histórica frente a su gente, después de convertirse en el primer equipo saltillense en alcanzar estas instancias dentro de la categoría.

En lo deportivo, Saltillo Soccer llega motivado tras mostrar capacidad de reacción en la ida. Luego de verse abajo en el marcador frente a La Tribu, el equipo respondió con anotaciones de Edwin Rodríguez, Salvador Medina y Omar Martínez para regresar a casa con la serie empatada.

Jugadores como Medina, Braulio Ordóñez, Omar Martínez y Martín Vara se han convertido en piezas clave durante esta liguilla, mientras que la afición ha fortalecido una conexión cada vez más visible con el equipo en cada ronda disputada en casa.

El proyecto encabezado por Joel de León también ha encontrado estabilidad desde el cuerpo técnico, acompañado por Guillermo “Memo” Chabrand, Mathías Jiménez, José Cerda y Raúl Lira, en un grupo de trabajo que logró devolver protagonismo al futbol saltillense.

Por su parte, La Tribu FC también llega respaldada por una campaña sólida y con el objetivo de coronarse fuera de casa. El conjunto juarense ya aseguró su ascenso a Liga Premier, igual que Saltillo Soccer, por lo que la final servirá únicamente para definir al campeón absoluto de la Liga TDP MX.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO?

Con el ambiente que se espera en el Olímpico, Saltillo Soccer tendrá este domingo una de las noches más importantes de su historia reciente, en un partido que puede consolidar el crecimiento del proyecto y marcar un momento especial para el futbol de la ciudad.

El Estadio Olímpico abrirá sus puertas a las 5:30 p.m., con entrada totalmente gratuita y cupo en las gradas generales y gradas sol. En caso de que no puedas asistir, el juego también será transmitido a través de YouTube Telediario Coahuila En Vivo en punto de las 7:00 p.m.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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