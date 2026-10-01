Tigres vs Toluca: los felinos desafían al líder en el arranque de la Jornada 11 del Apertura 2026

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    Tigres vs Toluca: los felinos desafían al líder en el arranque de la Jornada 11 del Apertura 2026
    Tigres buscará aprovechar el Estadio Universitario para frenar al líder Toluca y conseguir su segundo triunfo consecutivo en el Apertura 2026. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El Volcán recibe un choque de contrastes: la UANL busca escalar posiciones ante unos Diablos que presumen el ataque más poderoso del torneo

Tigres recibirá a Toluca el viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario, en el duelo que abrirá la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El choque enfrenta dos realidades opuestas: los felinos intentan recuperar terreno tras un inicio irregular, mientras los Diablos Rojos llegan como líderes y con una de las ofensivas más productivas del campeonato.

El conjunto de la UANL ocupa el puesto 15 con 10 puntos después de 10 partidos, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

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Su principal problema ha estado en ataque: apenas suma 10 goles, aunque viene de cortar una racha de cuatro jornadas sin triunfo al vencer 1-0 al Puebla en el Volcán, gracias a un penal de Juan Brunetta al minuto 54.

El equipo dirigido de manera interina por Víctor Manuel Vucetich buscará aprovechar la localía.

Tigres ha mostrado mayor orden defensivo, pero su producción ofensiva sigue aún limitada: en sus últimos cinco encuentros de Liga MX marcó apenas dos goles, con tres empates, una derrota y una victoria.

Toluca, en cambio, llega a San Nicolás de los Garza instalado en la cima con 20 unidades, seis triunfos, dos empates y dos derrotas.

Los dirigidos por Antonio Mohamed acumulan 23 anotaciones y vienen de protagonizar un empate 3-3 contra Cruz Azul en el Estadio Banorte. Alexis Vega marcó dos veces y se mantiene como una de las principales amenazas escarlatas.

La visita también presume pegada con Paulinho y Helinho, mientras Tigres deposita buena parte de su generación en Brunetta.

El argentino suma cuatro goles en el Apertura 2026 y aparece como referente de un equipo obligado a sumar para acercarse a la zona de clasificación.

El antecedente inmediato también añade tensión. En mayo, Toluca superó a Tigres en tanda de penales tras un empate 1-1 en la final de la Concacaf Champions Cup; en el Clausura 2026 habían igualado 0-0 en el Universitario.

Tigres vs Toluca se disputará el viernes 9 de octubre a las 9 de la noche, y podrá verse por Azteca 7, FOX y FOX One.

Para los felinos representa una oportunidad de reanimar su torneo; para los Diablos, la posibilidad de defender el liderato en una de las plazas más exigentes del país.

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Alejandro Morteo

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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