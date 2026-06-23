Coahuilense Ángel Flores conquista cinco medallas en el Mundial de Síndrome de Down

Ángel Flores González volvió a colocar el nombre de Coahuila entre los referentes del deporte adaptado al sumar cinco medallas en los Campeonatos Mundiales de Síndrome de Down, celebrados en Sofía, Bulgaria. El velocista saltillense cerró su participación con cuatro preseas de oro y una de plata, tanto en pruebas individuales como en relevos. El atleta coahuilense destacó dentro de la categoría T-21, en la que consiguió el primer lugar en los 400 metros planos tras detener el cronómetro en 1:06.25 minutos. En los 200 metros planos también subió al podio, esta vez con la medalla de plata gracias a una marca de 29.62 segundos.

Su aporte también fue determinante en las pruebas por equipos. Formó parte del relevo 4x400 varonil que se quedó con el campeonato con un tiempo de 5:11.24 minutos. Más adelante, integró el equipo del relevo 4x200 mixto, que conquistó otra medalla de oro con registro de 2:23.48 minutos. La cosecha dorada se completó en el relevo 4x100 varonil, donde México se llevó el primer sitio con una marca de 59.99 segundos, estableciendo además un nuevo récord en la competencia.

La actuación de Ángel Flores se sumó al dominio mostrado por la delegación mexicana de atletismo para personas con síndrome de Down, que terminó como líder del medallero general. El representativo nacional acumuló 31 preseas en total: 15 de oro, siete de plata y nueve de bronce, resultados que le permitieron encabezar la clasificación del certamen mundial. Los resultados obtenidos en Bulgaria representan un nuevo capítulo en la trayectoria deportiva del corredor originario de Saltillo, quien durante los últimos años se ha consolidado como uno de los exponentes más constantes del deporte adaptado en Coahuila. Detrás de cada competencia y de cada marca registrada se encuentra el trabajo desarrollado junto con su entrenadora, Laura Sánchez, con quien ha construido un proceso que le ha permitido mantenerse entre los mejores especialistas de su categoría en escenarios internacionales. La participación en Sofía confirmó nuevamente la presencia de atletas coahuilenses en competencias de alcance mundial y reflejó el crecimiento que ha tenido el deporte para personas con síndrome de Down en México, una disciplina que continúa sumando resultados y representación en eventos internacionales.

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