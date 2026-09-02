¡Apuesta de 4 millones! Los Tigres de Detroit se adelantan por un niño prodigio de 12 años

La cifra es particularmente llamativa por la edad del jugador. De concretarse en los términos reportados, sería uno de los compromisos económicos más importantes realizados por una organización de MLB con un prospecto tan joven .

La información fue dada a conocer por el periodista especializado en talento internacional Wilber Sánchez , quien aseguró que Sosa es considerado un jugador de enorme proyección y que ya demuestra la capacidad para enfrentarse a rectas de entre 91 y 93 millas por hora .

El mercado internacional de las Grandes Ligas volvió a generar sorpresa. Los Tigres de Detroit habrían alcanzado un preacuerdo con Kevin Sosa, un prospecto dominicano de apenas 12 años, que podría recibir un bono de 4 millones de dólares cuando llegue el momento de firmar oficialmente .

Pero hay una aclaración fundamental: Sosa no ha firmado un contrato profesional con Detroit ni ha recibido los 4 millones de dólares.

UN ACUERDO QUE TODAVÍA NO ES UN CONTRATO

Las reglas de MLB impiden que un jugador internacional de la edad de Sosa firme actualmente un contrato profesional. Los prospectos deben cumplir 16 años para poder firmar, por lo que el dominicano todavía tendrá que esperar varios años antes de convertirse oficialmente en jugador de los Tigres.

Por ello, lo ocurrido entre Detroit y Sosa debe entenderse como un acuerdo informal o entendimiento verbal sobre un futuro contrato, y no como una operación ya consumada. De acuerdo con los reportes, Sosa pertenece a la clase internacional de 2031, por lo que todavía quedan varios años antes de que pueda estampar su firma en un contrato de Grandes Ligas.

Y en ese periodo puede ocurrir prácticamente cualquier cosa: su desarrollo físico puede cambiar, puede sufrir lesiones, su rendimiento puede evolucionar y hasta las reglas del mercado internacional podrían modificarse.

Para dimensionar la magnitud de la apuesta, los Tigres tuvieron un fondo de aproximadamente 7.36 millones de dólares para el mercado internacional de 2026. Un bono de 4 millones equivaldría a alrededor del 54% de ese monto, aunque es importante señalar que Sosa no utilizaría el fondo de 2026 porque todavía no es elegible para firmar.

La comparación sirve únicamente para dimensionar el tamaño de la cifra bajo las condiciones actuales. De hecho, 4 millones de dólares ya es una cantidad importante incluso para prospectos que sí están en edad de firmar. En 2026, algunos jugadores internacionales elegibles recibieron bonos de esa magnitud. Lo extraordinario en el caso de Sosa es que Detroit estaría comprometiéndose con un jugador que todavía tiene 12 años.

¿A QUÉ LE APUESTAN LOS TIGERS?

Los reportes describen a Sosa como un jugador con herramientas ofensivas de élite y una proyección poco común para su edad.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los scouts es su capacidad para hacer contacto con lanzamientos de 91 a 93 mph, una velocidad considerable para un jugador que todavía se encuentra en plena etapa de desarrollo.

Sin embargo, cuatro años en la formación de un adolescente representan una eternidad en términos deportivos.

Por eso, aunque el potencial sea enorme, nadie puede garantizar que Sosa terminará convirtiéndose en jugador de Grandes Ligas.

Entre los 12 y los 16 años, un prospecto puede experimentar cambios importantes en su cuerpo, habilidades, posición defensiva y rendimiento. Una lesión, un cambio físico inesperado o simplemente que su desarrollo no avance como se esperaba podrían modificar completamente su valor.

Además, al tratarse de un preacuerdo y no de un contrato vinculante, el escenario puede cambiar antes de que llegue el momento de la firma.

La propia situación también alimenta un debate cada vez mayor alrededor del sistema de reclutamiento internacional de MLB. Los acuerdos verbales con prospectos muy jóvenes son una práctica conocida en el béisbol latinoamericano, pero el caso de Sosa destaca por el tamaño de la cantidad involucrada.

Para los Tigres, la operación representa una apuesta a muy largo plazo. La organización estaría intentando asegurarse desde ahora los servicios de un jugador que, si cumple con las expectativas, podría convertirse en uno de los nombres importantes de su sistema de desarrollo internacional durante la próxima década.