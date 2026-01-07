Argelia Rodríguez, coahuilense convocada al HSBC SVNS 3 con la Selección Mexicana de Rugby

    Argelia Rodríguez, coahuilense convocada al HSBC SVNS 3 con la Selección Mexicana de Rugby
    Argelia Rodríguez formará parte del roster de la Selección Mexicana de Rugby femenil que competirá en el HSBC SVNS 3 de Dubái en busca del ascenso al circuito mundial. FOTO: INEDEC/FACEBOOK

La jugadora fue incluida en la lista de 12 elementos que representarán a México en el torneo internacional de rugby seven que se disputará en Dubái, clave para Los Ángeles 2028

La coahuilense Argelia Rodríguez fue convocada a la Selección Mexicana de Rugby para representar al país en el HSBC SVNS 3, certamen que se disputará los días 17 y 18 de enero en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, como parte del proceso rumbo al circuito mundial de rugby seven femenil.

El combinado nacional estará integrado por 12 jugadoras y será dirigido por el entrenador Alessandro Cordone.

México obtuvo su boleto a esta competencia tras proclamarse campeón del Rugby Americas North, torneo celebrado en Trinidad y Tobago, resultado que confirmó el crecimiento del programa femenil y le permitió acceder a esta fase internacional.

En Dubái, la Selección Mexicana formará parte del Grupo A junto a Chequia, Sudáfrica y Tailandia, mientras que el Grupo B estará compuesto por Argentina, Colombia, Polonia y Samoa.

Bajo el apodo de “Las Serpientes”, el equipo tricolor debutará el 17 de enero frente a Sudáfrica y cerrará la fase de grupos el 18 de enero con partidos ante Chequia y Tailandia.

El objetivo inmediato será colocarse entre los dos mejores equipos del torneo, resultado que otorgará el ascenso al HSBC SVNS 2, circuito mundial que se desarrollará entre febrero y marzo con paradas en Kenia, Uruguay y Brasil.

A mediano plazo, el gran reto es avanzar hacia el Campeonato Mundial HSBC SVNS, un paso clave en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el rugby seven busca consolidarse como disciplina olímpica.

Dubai

