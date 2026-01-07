Argelia Rodríguez, coahuilense convocada al HSBC SVNS 3 con la Selección Mexicana de Rugby

La coahuilense Argelia Rodríguez fue convocada a la Selección Mexicana de Rugby para representar al país en el HSBC SVNS 3, certamen que se disputará los días 17 y 18 de enero en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, como parte del proceso rumbo al circuito mundial de rugby seven femenil.

El combinado nacional estará integrado por 12 jugadoras y será dirigido por el entrenador Alessandro Cordone.

México obtuvo su boleto a esta competencia tras proclamarse campeón del Rugby Americas North, torneo celebrado en Trinidad y Tobago, resultado que confirmó el crecimiento del programa femenil y le permitió acceder a esta fase internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Gerson Leos, integrante de Banda MS, tras desplomarse en juego de beisbol en Mazatlán

En Dubái, la Selección Mexicana formará parte del Grupo A junto a Chequia, Sudáfrica y Tailandia, mientras que el Grupo B estará compuesto por Argentina, Colombia, Polonia y Samoa.