Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre

La Selección Mexicana de Rugby confirmó la convocatoria de seis coahuilenses que formarán parte de dos compromisos internacionales de alto nivel durante el mes de noviembre, entre la modalidad de 7’s y el formato XV’s, tanto en la categoría Mayor como en la Juvenil.

Un logro histórico para el estado en una disciplina en constante crecimiento.

SELECCIÓN MAYOR COMPETIRÁ EN TRINIDAD Y TOBAGO

José Inocencio Aguirre, Christopher Cole y Argelia Rodríguez fueron llamados al representativo nacional Mayor que competirá en el Rugby Americas North 7’s, evento que se disputará del 21 al 23 de noviembre en Arima, Trinidad y Tobago.

Este torneo otorgará los boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de abrir la puerta a la clasificación para el circuito mundial de rugby.