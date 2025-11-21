Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre

Deportes
/ 21 noviembre 2025
    Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre
    México competirá en Trinidad y Tobago y Paraguay con representación coahuilense en categorías Mayor y Juvenil. FOTO: INEDEC/FACEBOOK

Tres jugadores competirán con la Selección Mayor en Trinidad y Tobago y cuatro representarán al país en la categoría Juvenil en el Sudamericano de Rugby en Paraguay

La Selección Mexicana de Rugby confirmó la convocatoria de seis coahuilenses que formarán parte de dos compromisos internacionales de alto nivel durante el mes de noviembre, entre la modalidad de 7’s y el formato XV’s, tanto en la categoría Mayor como en la Juvenil.

Un logro histórico para el estado en una disciplina en constante crecimiento.

SELECCIÓN MAYOR COMPETIRÁ EN TRINIDAD Y TOBAGO

José Inocencio Aguirre, Christopher Cole y Argelia Rodríguez fueron llamados al representativo nacional Mayor que competirá en el Rugby Americas North 7’s, evento que se disputará del 21 al 23 de noviembre en Arima, Trinidad y Tobago.

TE PUEDE INTERESAR: Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, será auxiliar de Guillermo Almada en el Real Valladolid de España

Este torneo otorgará los boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de abrir la puerta a la clasificación para el circuito mundial de rugby.

$!El rugby de Coahuila vive un momento histórico con seis seleccionados mexicanos en torneos internacionales.
El rugby de Coahuila vive un momento histórico con seis seleccionados mexicanos en torneos internacionales. FOTO: INEDEC/FACEBOOK

Participarán selecciones de Norteamérica y el Caribe en una competencia clave rumbo al ciclo olímpico y a la expansión del rugby continental.

CUATRO COAHUILENSES EN EL SUDAMERICANO JUVENIL

En la categoría Juvenil, Saúl Carbajal, Dante Ovalle, Alejandro Ovalle y Sebastián Segovia vestirán la camiseta tricolor en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Rugby, programado del 26 al 29 de noviembre en Asunción.

México enfrentará a las selecciones de Brasil, Perú y Paraguay en un torneo de gran exigencia que se disputará bajo la modalidad XV’s, formato tradicional y formativo para el desarrollo internacional.

UN CRECIMIENTO NOTABLE PARA COAHUILA

La presencia de seis representantes estatales en selecciones nacionales refleja el avance competitivo del rugby en Coahuila, que continúa consolidándose en procesos formativos y competencias nacionales.

$!Los seis coahuilenses convocados buscarán dejar huella con el Tri de rugby en dos competencias internacionales.
Los seis coahuilenses convocados buscarán dejar huella con el Tri de rugby en dos competencias internacionales. FOTO: INEDEC/FACEBOOK

Próximamente se informarán transmisiones y resultados de ambos eventos, donde México buscará trascender a nivel continental.

Temas


Rugby
Campeonatos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Inedec

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

