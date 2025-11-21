Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre
Tres jugadores competirán con la Selección Mayor en Trinidad y Tobago y cuatro representarán al país en la categoría Juvenil en el Sudamericano de Rugby en Paraguay
La Selección Mexicana de Rugby confirmó la convocatoria de seis coahuilenses que formarán parte de dos compromisos internacionales de alto nivel durante el mes de noviembre, entre la modalidad de 7’s y el formato XV’s, tanto en la categoría Mayor como en la Juvenil.
Un logro histórico para el estado en una disciplina en constante crecimiento.
SELECCIÓN MAYOR COMPETIRÁ EN TRINIDAD Y TOBAGO
José Inocencio Aguirre, Christopher Cole y Argelia Rodríguez fueron llamados al representativo nacional Mayor que competirá en el Rugby Americas North 7’s, evento que se disputará del 21 al 23 de noviembre en Arima, Trinidad y Tobago.
Este torneo otorgará los boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de abrir la puerta a la clasificación para el circuito mundial de rugby.
Participarán selecciones de Norteamérica y el Caribe en una competencia clave rumbo al ciclo olímpico y a la expansión del rugby continental.
CUATRO COAHUILENSES EN EL SUDAMERICANO JUVENIL
En la categoría Juvenil, Saúl Carbajal, Dante Ovalle, Alejandro Ovalle y Sebastián Segovia vestirán la camiseta tricolor en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Rugby, programado del 26 al 29 de noviembre en Asunción.
México enfrentará a las selecciones de Brasil, Perú y Paraguay en un torneo de gran exigencia que se disputará bajo la modalidad XV’s, formato tradicional y formativo para el desarrollo internacional.
UN CRECIMIENTO NOTABLE PARA COAHUILA
La presencia de seis representantes estatales en selecciones nacionales refleja el avance competitivo del rugby en Coahuila, que continúa consolidándose en procesos formativos y competencias nacionales.
Próximamente se informarán transmisiones y resultados de ambos eventos, donde México buscará trascender a nivel continental.