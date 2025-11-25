Argelia Rodríguez impulsa el título de México en el Rugby Americas North Stevens 2025

La actuación de Argelia Rodríguez volvió a tener impacto internacional luego de que la Selección Mexicana Femenil de Rugby consiguiera el campeonato del Rugby Americas North Stevens 2025, torneo celebrado en Trinidad y Tobago, donde el representativo nacional cumplió con una ruta sólida hasta levantar el trofeo.

El combinado mexicano inició su participación con un triunfo ante Trinidad y Tobago por marcador de 15-0. Ese resultado permitió al equipo tomar ritmo desde la fase de grupos y enfrentar con orden su segundo compromiso, en el que superaron a Barbados con un 35-10 que les abrió paso directo hacia la antesala de la final.

Ya con mayor cohesión y mostrando estabilidad en su funcionamiento, las llamadas Serpientes encararon a Bermuda en el tercer duelo del certamen. En ese encuentro, la Selección Mexicana mantuvo el control del trámite y cerró con un 45-0 que aseguró su clasificación al partido por el título.

En la final, Argelia Rodríguez y sus compañeras se encontraron con el conjunto de Jamaica, un rival que había mostrado fortaleza en su camino a la disputa por el campeonato. El encuentro se mantuvo parejo durante los primeros minutos, con ambos equipos alternando posesiones y buscando espacios para imponer su estrategia.

Con el marcador avanzando punto a punto, el cierre del partido se volvió decisivo. El representativo mexicano logró ajustar su defensa en los momentos clave y aprovechar las oportunidades que se presentaron en campo rival. Finalmente, México se impuso 22-19, un resultado que definió la obtención del título por segundo año consecutivo en esta competencia regional.