Argelia Rodríguez impulsa el título de México en el Rugby Americas North Stevens 2025

Deportes
/ 25 noviembre 2025
    Argelia Rodríguez impulsa el título de México en el Rugby Americas North Stevens 2025
    La Selección Mexicana Femenil de Rugby, con la participación de Argelia Rodríguez, conquistó el Rugby Americas North Stevens 2025 tras vencer a Jamaica en la final. FOTO: INEDEC

El título asegura su presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y su clasificación al HSBC SVNS Pathway

La actuación de Argelia Rodríguez volvió a tener impacto internacional luego de que la Selección Mexicana Femenil de Rugby consiguiera el campeonato del Rugby Americas North Stevens 2025, torneo celebrado en Trinidad y Tobago, donde el representativo nacional cumplió con una ruta sólida hasta levantar el trofeo.

El combinado mexicano inició su participación con un triunfo ante Trinidad y Tobago por marcador de 15-0. Ese resultado permitió al equipo tomar ritmo desde la fase de grupos y enfrentar con orden su segundo compromiso, en el que superaron a Barbados con un 35-10 que les abrió paso directo hacia la antesala de la final.

Ya con mayor cohesión y mostrando estabilidad en su funcionamiento, las llamadas Serpientes encararon a Bermuda en el tercer duelo del certamen. En ese encuentro, la Selección Mexicana mantuvo el control del trámite y cerró con un 45-0 que aseguró su clasificación al partido por el título.

En la final, Argelia Rodríguez y sus compañeras se encontraron con el conjunto de Jamaica, un rival que había mostrado fortaleza en su camino a la disputa por el campeonato. El encuentro se mantuvo parejo durante los primeros minutos, con ambos equipos alternando posesiones y buscando espacios para imponer su estrategia.

Con el marcador avanzando punto a punto, el cierre del partido se volvió decisivo. El representativo mexicano logró ajustar su defensa en los momentos clave y aprovechar las oportunidades que se presentaron en campo rival. Finalmente, México se impuso 22-19, un resultado que definió la obtención del título por segundo año consecutivo en esta competencia regional.

$!La Selección Mexicana Femenil de Rugby tras su victoria sobre Trinidad y Tobago en el debut.
La Selección Mexicana Femenil de Rugby tras su victoria sobre Trinidad y Tobago en el debut. FOTO: INEDEC

La victoria también significó un paso importante en el calendario internacional del rugby mexicano, pues el triunfo otorgó al equipo femenino su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, torneo en el que buscarán ampliar su presencia en el escenario continental. Además, el conjunto aseguró su participación en el HSBC SVNS Pathway, plataforma competitiva que reúne a selecciones en ascenso dentro del rugby mundial.

Para Argelia Rodríguez, originaria de Coahuila, el campeonato representa otro logro en su trayectoria, consolidando su rol dentro del equipo nacional y reafirmando el crecimiento del rugby femenino en México. Con este resultado, la Selección Mexicana Femenil de Rugby cierra el año con un título relevante y con un panorama alentador rumbo a los compromisos que se aproximan en el ciclo deportivo de 2026.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

