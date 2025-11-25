¡Cristiano Ronaldo sí jugará ante México! Dan solo un partido de suspensión al astro de Portugal

Cristiano Ronaldo estará disponible para el duelo entre México y Portugal previo a la Copa del Mundo 2026, luego de que la FIFA redujo su castigo a un solo partido de suspensión, tras la expulsión que recibió en la derrota 2-0 ante la República de Irlanda el pasado 13 de noviembre de 2025.

El delantero portugués fue expulsado por una acción de codazo sobre el defensa Dara O’Shea, una tarjeta roja directa que inicialmente habría implicado una sanción de tres encuentros por conducta violenta según el reglamento disciplinario.

La Federación Portuguesa de Futbol presentó una apelación formal argumentando que el entorno previo al juego había sido “claramente hostil”, además de subrayar la trayectoria limpia del capitán luso, quien jamás había sido expulsado en sus 226 partidos con selección nacional.

Tras revisar el caso, el Comité Disciplinario determinó que el futbolista ya había cumplido el castigo automático al no participar en el duelo ante Armenia, y suspendió condicionalmente los otros dos partidos por un periodo de prueba de 12 meses.