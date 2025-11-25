¡Cristiano Ronaldo sí jugará ante México! Dan solo un partido de suspensión al astro de Portugal
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La apelación de Portugal redujo la sanción al astro luso y quedó habilitado para enfrentar a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca
Cristiano Ronaldo estará disponible para el duelo entre México y Portugal previo a la Copa del Mundo 2026, luego de que la FIFA redujo su castigo a un solo partido de suspensión, tras la expulsión que recibió en la derrota 2-0 ante la República de Irlanda el pasado 13 de noviembre de 2025.
El delantero portugués fue expulsado por una acción de codazo sobre el defensa Dara O’Shea, una tarjeta roja directa que inicialmente habría implicado una sanción de tres encuentros por conducta violenta según el reglamento disciplinario.
La Federación Portuguesa de Futbol presentó una apelación formal argumentando que el entorno previo al juego había sido “claramente hostil”, además de subrayar la trayectoria limpia del capitán luso, quien jamás había sido expulsado en sus 226 partidos con selección nacional.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Crisis en el Real Madrid? Vinicius Jr. detiene su renovación por molestia con Xabi Alonso
Tras revisar el caso, el Comité Disciplinario determinó que el futbolista ya había cumplido el castigo automático al no participar en el duelo ante Armenia, y suspendió condicionalmente los otros dos partidos por un periodo de prueba de 12 meses.
CRISTIANO RONALDO ESTARÁ PRESENTE EN AMISTOSO CONTRA MÉXICO
Con la resolución final, Cristiano Ronaldo queda habilitado para disputar de inmediato la fase de grupos del Mundial y la Fecha FIFA previa, lo que incluye el atractivo enfrentamiento entre México y Portugal, uno de los duelos más esperados por la presencia mediática y deportiva del jugador de 40 años.
Para la Selección Mexicana, la noticia implica encarar a Portugal con su máxima figura disponible, lo que obliga al cuerpo técnico a ajustar el plan defensivo ante la potencia ofensiva del histórico goleador europeo.
La presencia de Cristiano eleva las expectativas del partido en el Estadio Azteca y añade un componente emocional para la afición mexicana, que verá en acción a uno de los futbolistas más influyentes en la historia del deporte.
En lo mediático, el encuentro ahora promete ser uno de los más seguidos en la gira de preparación para el combinado de Javier Aguirre.