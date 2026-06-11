Arranca el ambiente mundialista en Monterrey, Nuevo León, con el Fan Fest

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Arranca el ambiente mundialista en Monterrey, Nuevo León, con el Fan Fest
    Alrededor de las 10:00 horas, la afición llenó el Parque Fundidora con el uniforme tricolor. ARACELY CHANTAKA

Hasta el corte de esta edición, las calles alrededor de la sede del Fan Fest no se encuentran congestionadas como se esperaba

El ambiente mundialista ya arrancó también en Monterrey, Nuevo León, con el arribo de los asistentes al Fan Fest, que se celebrará en las instalaciones del Parque Fundidora.

https://vanguardia.com.mx/deportes/mundial-2026-ambiente-de-fiesta-en-el-estadio-cdmx-previo-a-la-inauguracion-NB21311194

Desde las 10:00 horas la gente comenzó a hacer fila para ingresar al inmueble con el objetivo de presenciar la transmisión del partido inaugural: México vs. Sudáfrica. Los fanáticos llegaron luciendo la playera verde de la selección nacional y portando banderas tricolores.

A pesar de que a las 13:00 horas se contempla el inicio del partido no se notó un gran congestionamiento vial en los alrededores del Parque cómo se esperaba. La avenida Francisco I Madero lucía despejada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Azteca 2026

Azteca 2026
true

Estadio Azteca 2026: Va por México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el Fan Fest del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Zócalo capitalino para la transmisión del partido entre México y Sudáfrica.

¡Es oficial!... Clara Brugada confirma Fan Fest en el Zócalo capitalino pese a manifestaciones
La mandataria federal dijo que EU busca condiciones específicas tanto con México como con Canadá.

Pese a amagos de Trump, confía Claudia Sheinbaum en permanencia del T-MEC
¿Estás planeando una reunión con tus amistades para ver la inauguración del Mundial 2026 o algún otro partido? Tal vez un restaurante o un bar no vaya a ser la mejor opción.

¿Bares sin fútbol? Por qué algunos restaurantes no podrán pasar los partidos del Mundial 2026
Aficionados del Mundial 2026 podrán pagar para mostrar mensajes en pantallas de los estadios o incluir su nombre en la alfombra de la final.

FIFA ofrece mensajes personalizados en partidos y ‘Paseo de los Aficionados’ durante Mundial 2026
Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA

Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA
La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡Alineación confirmada!... ellos son los 11 elegidos por Javier Aguirre para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026