Arranca el ambiente mundialista en Monterrey, Nuevo León, con el Fan Fest
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Hasta el corte de esta edición, las calles alrededor de la sede del Fan Fest no se encuentran congestionadas como se esperaba
El ambiente mundialista ya arrancó también en Monterrey, Nuevo León, con el arribo de los asistentes al Fan Fest, que se celebrará en las instalaciones del Parque Fundidora.
https://vanguardia.com.mx/deportes/mundial-2026-ambiente-de-fiesta-en-el-estadio-cdmx-previo-a-la-inauguracion-NB21311194
Desde las 10:00 horas la gente comenzó a hacer fila para ingresar al inmueble con el objetivo de presenciar la transmisión del partido inaugural: México vs. Sudáfrica. Los fanáticos llegaron luciendo la playera verde de la selección nacional y portando banderas tricolores.
A pesar de que a las 13:00 horas se contempla el inicio del partido no se notó un gran congestionamiento vial en los alrededores del Parque cómo se esperaba. La avenida Francisco I Madero lucía despejada.