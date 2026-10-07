México resiste en el Top 10 del ranking FIFA; Portugal escala sin Cristiano Ronaldo

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    México resiste en el Top 10 del ranking FIFA; Portugal escala sin Cristiano Ronaldo
    México conservó el décimo puesto del ranking FIFA de octubre, mientras Portugal escaló hasta la quinta posición en plena ausencia de Cristiano Ronaldo. FOTO: MEXSPORT

Pese al complicado inicio de Rafael Márquez, el Tricolor conservó la décima posición; los lusos fueron los grandes ganadores de la actualización

La Selección Mexicana logró conservar un lugar entre las 10 mejores del mundo. La FIFA publicó su nueva Clasificación Mundial Masculina y el Tricolor se mantuvo en el décimo puesto con 1,738.48 puntos, pese a una Fecha FIFA complicada en el arranque del proceso de Rafael Márquez.

México no consiguió victorias en sus cuatro primeros partidos tras el Mundial de 2026 y cerró este tramo con dos empates y dos derrotas, resultados que le costaron 7.56 unidades.

Aun así, la caída no fue suficiente para que sus perseguidores lo desplazaran y permaneció dentro del Top 10.

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La posición representa un pequeño alivio para el nuevo ciclo encabezado por Márquez. Aunque los resultados han dejado dudas, México conserva terreno y continúa como la selección mejor ubicada de Concacaf.

En la parte alta, España siguió como líder con 2,011.57 puntos, seguida por Argentina con 1,972.80 y Francia con 1,958.86.

Inglaterra aparece cuarta, mientras que Portugal protagonizó el movimiento más fuerte del Top 10 al subir dos lugares y colocarse quinta con 1,807.69 unidades.

El ascenso portugués tuvo además un ingrediente particular: ocurrió en medio de la ausencia de Cristiano Ronaldo.

El atacante de 41 años fue suplente sin ingresar en el triunfo ante Noruega y posteriormente abandonó la concentración antes del duelo frente a Dinamarca, tras una diferencia con el técnico Jorge Jesus.

Portugal, sin embargo, mantuvo el paso ganador. La selección lusa completó cuatro victorias en la UEFA Nations League ante Gales, Noruega, en dos ocasiones, y Dinamarca, aseguró anticipadamente su boleto a Cuartos de Final y terminó como la única selección dentro de las diez primeras que mejoró posiciones.

Ese rendimiento permitió a los portugueses superar a Brasil y Marruecos, que descendieron al sexto y séptimo lugar, respectivamente. Bélgica quedó octava, Países Bajos noveno y México cerró el Top 10.

La siguiente actualización del ranking FIFA está prevista para el 18 de noviembre.

Para México será otra oportunidad de sumar puntos y defender una décima plaza que, pese al mal arranque del ciclo de Márquez, sigue manteniéndolo entre las selecciones mejor calificadas del planeta.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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