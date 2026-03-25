Atletas de Coahuila buscan su lugar en la Olimpiada Nacional Conade 2026

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Deportes
/ 25 marzo 2026
    Atletas de Coahuila buscan su lugar en la Olimpiada Nacional Conade 2026
    El evento se realizó en el Centro de Alto Rendimiento de Nuevo León con participación de seis estados. FOTO: INEDEC

La delegación de Coahuila participó en la etapa regional de atletismo en Monterrey con 83 atletas, donde Samuel López destacó en salto de altura

La delegación de Coahuila tuvo participación en la etapa regional de atletismo rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, realizada del 12 al 16 de marzo en el Centro de Alto Rendimiento de Monterrey, donde compitieron atletas de la zona norte del país.

El evento reunió a representantes de estados como Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, quienes buscaron colocarse entre los mejores registros para aspirar a un lugar en la fase final que se celebrará en Guadalajara.

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Coahuila contó con la participación de 83 atletas distribuidos en pruebas de pista y campo dentro de las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23. La delegación tuvo presencia en distintas disciplinas, con resultados que le permiten mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente etapa del proceso nacional.

Uno de los resultados más relevantes fue el de Samuel López, quien compitió en la categoría Sub 20 en la prueba de salto de altura. El atleta registró una marca de 2.07 metros, superando su mejor registro previo. Además, esta marca representa una mejora respecto a la que le permitió obtener el primer lugar en la edición 2025 de la Olimpiada Nacional Conade.

El desempeño de López lo coloca como uno de los atletas a seguir dentro de su disciplina en el ámbito nacional, a la espera de que su registro le permita avanzar a la etapa final una vez que se comparen los resultados de todos los regionales.

A diferencia de otros años, esta fase regional no otorgó clasificaciones directas a la Olimpiada Nacional. Los lugares disponibles se definirán con base en un ranking nacional, que se integrará con las mejores marcas obtenidas en cada una de las regiones del país.

Este sistema obliga a los atletas a no solo competir por posiciones dentro de su evento, sino a alcanzar marcas que los coloquen entre los mejores a nivel nacional, lo que incrementa la exigencia en cada prueba.

Con los resultados obtenidos, la delegación coahuilense se mantiene a la espera de la publicación oficial de los listados nacionales que definirán a los clasificados. El objetivo es lograr la mayor cantidad posible de representantes en la fase final.

El proceso rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026 continuará en las próximas semanas con la validación de marcas, donde Coahuila buscará consolidar su presencia en el atletismo nacional a través de sus nuevas generaciones.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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