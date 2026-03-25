Opening Day MLB 2026: ¿A qué hora juegan y qué partidos hay este jueves inaugural?

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Béisbol
/ 25 marzo 2026
    Opening Day MLB 2026: ¿A qué hora juegan y qué partidos hay este jueves inaugural?
    La MLB pone en marcha este jueves 26 de marzo su primer gran día de actividad en la temporada 2026, con 11 juegos en la cartelera del Opening Day. FOTO: MLB

La Temporada 2026 de las Grandes Ligas vivirá este jueves su primer día fuerte de actividad, con 11 juegos programados; la jornada incluye duelos atractivos como Pirates vs Mets, Diamondbacks vs Dodgers y Guardians vs Mariners

La MLB pondrá en marcha este jueves 26 de marzo su tradicional Opening Day, una fecha que marcará el verdadero arranque de la campaña regular para la mayoría de las franquicias.

Luego del juego inaugural del miércoles entre Yankees de Nueva York y Giants de San Francisco, el calendario se abrirá con una cartelera de 11 encuentros, en una jornada cargada de expectativas por los debuts, las nuevas figuras y los primeros duelos divisionales del año.

El primer compromiso del día será Pirates de Pittsburgh vs Mets de Nueva York, pactado a las 11:15 de la mañana, en un choque que llama la atención por la presencia de Paul Skenes como abridor de Pittsburgh.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/sultanes-cierran-gira-en-mlb-con-derrota-ante-giants-NG19686391

Más tarde aparecerán otros duelos tradicionales del Día Inaugural, como White Sox de Chicago vs Brewers de Milwaukee (12:10 pm), Nationals de Washington vs Cubs de Chicago (12:20 pm) y Twins de Minnesota vs Orioles de Baltimore (1:05 pm).

La jornada vespertina también tendrá encuentros de peso. A las 2:10 pm se jugarán de manera simultánea Red Sox de Boston vs Reds de Cincinnati, Angels de Los Ángeles vs Astros de Houston y Tigers de Detroit vs Padres de San Diego.

Después, a las 2:15 pm, seguirán Rangers de Texas vs Phillies de Filadelfia y Rays de Tampa Bay vs Cardinals de San Luis, dos choques que complementan una franja cargada de béisbol desde temprano.

Para la noche, el foco se moverá hacia la Costa Oeste. Los campeones defensores, Dodgers de Los Ángeles, iniciarán su camino en casa frente a Diamondbacks de Arizona a las 6:30 pm, en uno de los duelos más llamativos del día.

La cartelera cerrará con Guardians de Cleveland vs Mariners de Seattle, programado a las 8:10 pm, enfrentamiento que MLB destaca como un choque entre campeones divisionales de 2025.

Además del simbolismo del arranque, esta jornada también tendrá valor especial porque representa uno de los Opening Day más tempranos en la historia de las Grandes Ligas, de acuerdo con el calendario oficial de MLB para 2026.

La temporada regular comenzará oficialmente el miércoles 25 de marzo con el duelo entre Yankees y Giants.

Cartelera del jueves 26 de marzo en MLB

Pittsburgh vs Mets (11:15 am), White Sox vs Brewers (12:10 pm), Nationals vs Cubs (12:20 pm), Twins vs Orioles (1:05 pm), Red Sox vs Reds (2:10 pm), Angels vs Astros (2:10 pm), Tigers vs Padres (2:10 pm), Rangers vs Phillies (2:15 pm), Rays vs Cardinals (2:15 pm), Diamondbacks vs Dodgers (6:30 pm) y Guardians vs Mariners (8:10 pm).

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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