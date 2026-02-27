Cadillac presenta el MAC-26, el monoplaza con el que Checo Pérez competirá en la F1

La escudería Cadillac Formula 1 Team confirmó el nombre oficial de su primer monoplaza para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El auto con el que competirá Sergio Pérez llevará por nombre MAC-26, marcando el inicio formal del proyecto estadounidense dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio se dio en el marco de la preparación rumbo al arranque del calendario 2026, año en el que entrará en vigor el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1.

Cadillac debutará como constructor respaldado por General Motors, en una apuesta que busca posicionar nuevamente a una marca estadounidense en la élite del serial.

TE PUEDE INTERESAR: Pato O’Ward arranca la IndyCar 2026 con un 12º lugar en prácticas del GP de St. Petersburg

¿Qué significa MAC-26?

El nombre MAC-26 responde a las siglas de “Mario Andretti Cadillac 26”, en homenaje a Mario Andretti, campeón mundial de Fórmula 1 en 1978 y figura clave dentro del proyecto como asesor y embajador. La elección del nombre simboliza la conexión histórica entre el automovilismo estadounidense y la nueva etapa de Cadillac en la F1.

El “26” hace referencia directa al año de debut del equipo en la categoría, coincidiendo con una temporada que marcará un cambio profundo en la normativa de unidades de potencia y aerodinámica.