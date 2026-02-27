Cadillac presenta el MAC-26, el monoplaza con el que Checo Pérez competirá en la F1

Automovilismo
/ 27 febrero 2026
    Cadillac presenta el MAC-26, el monoplaza con el que Checo Pérez competirá en la F1
    Sergio “Checo” Pérez conducirá el MAC-26, el primer monoplaza del Cadillac Formula 1 Team para la temporada 2026 de Fórmula 1, proyecto respaldado por General Motors y enfocado en la nueva reglamentación técnica. FOTO: X/CADILLAC FORMULA 1 TEAM

El equipo estadounidense Cadillac Formula 1 Team confirmó el nombre de su primer auto en la nueva era del reglamento 2026; el MAC-26 rendirá homenaje a Mario Andretti

La escudería Cadillac Formula 1 Team confirmó el nombre oficial de su primer monoplaza para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El auto con el que competirá Sergio Pérez llevará por nombre MAC-26, marcando el inicio formal del proyecto estadounidense dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio se dio en el marco de la preparación rumbo al arranque del calendario 2026, año en el que entrará en vigor el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1.

Cadillac debutará como constructor respaldado por General Motors, en una apuesta que busca posicionar nuevamente a una marca estadounidense en la élite del serial.

¿Qué significa MAC-26?

El nombre MAC-26 responde a las siglas de “Mario Andretti Cadillac 26”, en homenaje a Mario Andretti, campeón mundial de Fórmula 1 en 1978 y figura clave dentro del proyecto como asesor y embajador. La elección del nombre simboliza la conexión histórica entre el automovilismo estadounidense y la nueva etapa de Cadillac en la F1.

El “26” hace referencia directa al año de debut del equipo en la categoría, coincidiendo con una temporada que marcará un cambio profundo en la normativa de unidades de potencia y aerodinámica.

Para el piloto mexicano, el MAC-26 representará un nuevo capítulo en su trayectoria dentro de la Fórmula 1. Tras su experiencia en equipos contendientes, Checo asumirá el desafío de liderar un proyecto debutante, con el objetivo de consolidar el desarrollo técnico del monoplaza y posicionar a Cadillac como un competidor sólido en la parrilla.

La llegada del equipo estadounidense incrementa el interés del mercado norteamericano en la categoría y fortalece la presencia de marcas de Estados Unidos en la F1, que vive una etapa de expansión global con más carreras en territorio americano.

El MAC-26 ya ha iniciado procesos de desarrollo y pruebas bajo el nuevo reglamento, enfocado en eficiencia energética y sostenibilidad. Cadillac buscará aprovechar la experiencia técnica acumulada en otras competencias de alto nivel para adaptarse rápidamente al entorno de la Fórmula 1.

Con el respaldo industrial de General Motors y el liderazgo deportivo de Checo Pérez, el debut del MAC-26 en 2026 será uno de los movimientos más relevantes en la nueva era de la categoría.

