Pato O’Ward arranca la IndyCar 2026 con un 12º lugar en prácticas del GP de St. Petersburg
El piloto mexicano de Arrow McLaren trabajó en la puesta a punto de su monoplaza en el circuito callejero de St. Petersburg, buscando mejorar su ritmo rumbo a la Clasificación
El mexicano Patricio O’Ward comenzó su participación en el Firestone Grand Prix of St. Petersburg 2026 con un resultado discreto al ubicarse en la posición 12 durante la primera sesión de prácticas libres, celebrada en el circuito urbano de St. Petersburg, Florida.
A bordo del monoplaza No. 5 del equipo Arrow McLaren, el regiomontano trabajó en la puesta a punto de su Chevrolet en una jornada clave para encontrar balance en un trazado que combina largas rectas con zonas técnicas y frenadas exigentes.
La sesión estuvo marcada por condiciones variables de pista y ajustes estratégicos de los equipos, que aprovecharon el tiempo en pista para recopilar datos de cara a la clasificación.
El arranque de actividades forma parte de la fecha inaugural de la IndyCar Series 2026, campeonato en el que O’Ward llega como uno de los principales contendientes tras su protagonismo en campañas recientes.
Aunque el 12º puesto no lo colocó entre los más veloces del día, la diferencia de tiempos se mantuvo cerrada en la zona media, lo que deja margen de mejora rumbo a la sesión clasificatoria.
El trazado callejero del Firestone Grand Prix of St. Petersburg es uno de los escenarios tradicionales del calendario y representa un desafío constante por su superficie irregular y los muros cercanos, factores que suelen influir en la estrategia y configuración de los autos.
Para el mexicano, el objetivo inmediato será optimizar el rendimiento en clasificación para asegurar una mejor posición de salida en la carrera del domingo.
Con la temporada apenas en su primera parada, O’Ward buscará convertir el trabajo técnico de estas prácticas en un impulso competitivo que le permita sumar puntos importantes desde el inicio del campeonato y mantenerse en la pelea dentro del serial estadounidense.