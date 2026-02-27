Pato O’Ward arranca la IndyCar 2026 con un 12º lugar en prácticas del GP de St. Petersburg

El mexicano Patricio O’Ward comenzó su participación en el Firestone Grand Prix of St. Petersburg 2026 con un resultado discreto al ubicarse en la posición 12 durante la primera sesión de prácticas libres, celebrada en el circuito urbano de St. Petersburg, Florida.

A bordo del monoplaza No. 5 del equipo Arrow McLaren, el regiomontano trabajó en la puesta a punto de su Chevrolet en una jornada clave para encontrar balance en un trazado que combina largas rectas con zonas técnicas y frenadas exigentes.

La sesión estuvo marcada por condiciones variables de pista y ajustes estratégicos de los equipos, que aprovecharon el tiempo en pista para recopilar datos de cara a la clasificación.

El arranque de actividades forma parte de la fecha inaugural de la IndyCar Series 2026, campeonato en el que O’Ward llega como uno de los principales contendientes tras su protagonismo en campañas recientes.

Aunque el 12º puesto no lo colocó entre los más veloces del día, la diferencia de tiempos se mantuvo cerrada en la zona media, lo que deja margen de mejora rumbo a la sesión clasificatoria.