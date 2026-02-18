Checo Pérez fue último en los test de Bahréin 2026 por fallas en su monoplaza Cadillac

Sergio Pérez vivió una jornada complicada este miércoles en el inicio de los últimos test de pretemporada de la Temporada 2026 de Fórmula 1, tras registrar el tiempo más lento entre los 21 pilotos presentes en pista debido a problemas con su monoplaza Cadillac F1.

El piloto mexicano tuvo que esperar más de una hora en el garaje mientras los ingenieros trabajaban para poner a punto el auto, lo que prácticamente limitó su programa de entrenamientos matutino.

Una vez en la pista del circuito de Sakhir, Pérez solo pudo completar 24 vueltas en total, siendo la menor cifra del día, y marcó un mejor registro de 1:38.191 minutos, quedando 4.7 segundos por detrás del tiempo más rápido de la sesión, firmado por Charles Leclerc.

La falla que enfrentó el Cadillac fue inicialmente atribuida a sensores defectuosos, lo que impidió al mexicano salir con normalidad en la primera parte del ensayo.

Aunque el equipo logró solucionar el problema para que Pérez finalmente tomara la pista, el tiempo perdido en boxes terminó por ser determinante para el pobre resultado en la tabla de tiempos.