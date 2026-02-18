Checo Pérez fue último en los test de Bahréin 2026 por fallas en su monoplaza Cadillac

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/ 18 febrero 2026
    Checo Pérez fue último en los test de Bahréin 2026 por fallas en su monoplaza Cadillac
    Los 22 pilotos que competirán en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 posan en el Circuito Internacional de Bahréin durante la tradicional fotografía oficial previa al arranque del campeonato. FOTO: X/F1

El piloto mexicano tuvo problemas técnicos que limitaron su rodaje en el Circuito Internacional de Bahréin, mientras la F1 presentó la foto oficial de los 22 competidores que disputarán la Temporada 2026

Sergio Pérez vivió una jornada complicada este miércoles en el inicio de los últimos test de pretemporada de la Temporada 2026 de Fórmula 1, tras registrar el tiempo más lento entre los 21 pilotos presentes en pista debido a problemas con su monoplaza Cadillac F1.

El piloto mexicano tuvo que esperar más de una hora en el garaje mientras los ingenieros trabajaban para poner a punto el auto, lo que prácticamente limitó su programa de entrenamientos matutino.

Una vez en la pista del circuito de Sakhir, Pérez solo pudo completar 24 vueltas en total, siendo la menor cifra del día, y marcó un mejor registro de 1:38.191 minutos, quedando 4.7 segundos por detrás del tiempo más rápido de la sesión, firmado por Charles Leclerc.

TE PUEDE INTERESAR: UEFA investiga presunto acto de racismo de Prestianni contra Vinícius en el Benfica vs Real Madrid

La falla que enfrentó el Cadillac fue inicialmente atribuida a sensores defectuosos, lo que impidió al mexicano salir con normalidad en la primera parte del ensayo.

Aunque el equipo logró solucionar el problema para que Pérez finalmente tomara la pista, el tiempo perdido en boxes terminó por ser determinante para el pobre resultado en la tabla de tiempos.

El limitado kilometraje, solo 24 giros, también contrastó con el trabajo de otros equipos, que aprovecharon mejor la jornada para acumular datos e información de cara al inicio oficial de la temporada en el Gran Premio de Australia en marzo.

Los entrenamientos de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin forman parte de la preparación final de los equipos antes del inicio del calendario competitivo.

Tras varias jornadas de pruebas, equipos como Mercedes y Ferrari han mostrado avances en fiabilidad y rendimiento general, mientras que nuevas escuderías como Cadillac enfrentan aún desafíos técnicos por resolver.

Foto oficial de la parrilla 2026 con Checo Pérez y sus rivales

Además de la acción en pista, este miércoles se realizó en Baréin la foto oficial de los 22 pilotos que competirán en la Temporada 2026 de Fórmula 1.

En la imagen, Checo Pérez aparece vestido con su nómex negro de Cadillac, ubicado en la primera fila a la izquierda, junto a sus compañeros y rivales de la máxima categoría.

La fotografía, que incluye a figuras destacadas como Lando Norris, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Max Verstappen y Charles Leclerc, representa el reencuentro de la parrilla completa después de las pruebas privadas y los test de pretemporada, mostrando tanto a veteranos como a jóvenes talentos que buscarán protagonismo en 2026.

El retrato oficial sirve como postales de inicio de campaña, con pilotos de equipos tradicionales y nuevos proyectos como Cadillac, que debuta en la F1 esta temporada, listos para la acción.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo
resultados

Localizaciones


Bahrein

Personajes


Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026