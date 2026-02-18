Checo Pérez fue último en los test de Bahréin 2026 por fallas en su monoplaza Cadillac
El piloto mexicano tuvo problemas técnicos que limitaron su rodaje en el Circuito Internacional de Bahréin, mientras la F1 presentó la foto oficial de los 22 competidores que disputarán la Temporada 2026
Sergio Pérez vivió una jornada complicada este miércoles en el inicio de los últimos test de pretemporada de la Temporada 2026 de Fórmula 1, tras registrar el tiempo más lento entre los 21 pilotos presentes en pista debido a problemas con su monoplaza Cadillac F1.
El piloto mexicano tuvo que esperar más de una hora en el garaje mientras los ingenieros trabajaban para poner a punto el auto, lo que prácticamente limitó su programa de entrenamientos matutino.
Una vez en la pista del circuito de Sakhir, Pérez solo pudo completar 24 vueltas en total, siendo la menor cifra del día, y marcó un mejor registro de 1:38.191 minutos, quedando 4.7 segundos por detrás del tiempo más rápido de la sesión, firmado por Charles Leclerc.
La falla que enfrentó el Cadillac fue inicialmente atribuida a sensores defectuosos, lo que impidió al mexicano salir con normalidad en la primera parte del ensayo.
Aunque el equipo logró solucionar el problema para que Pérez finalmente tomara la pista, el tiempo perdido en boxes terminó por ser determinante para el pobre resultado en la tabla de tiempos.
El limitado kilometraje, solo 24 giros, también contrastó con el trabajo de otros equipos, que aprovecharon mejor la jornada para acumular datos e información de cara al inicio oficial de la temporada en el Gran Premio de Australia en marzo.
Los entrenamientos de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin forman parte de la preparación final de los equipos antes del inicio del calendario competitivo.
Tras varias jornadas de pruebas, equipos como Mercedes y Ferrari han mostrado avances en fiabilidad y rendimiento general, mientras que nuevas escuderías como Cadillac enfrentan aún desafíos técnicos por resolver.
Foto oficial de la parrilla 2026 con Checo Pérez y sus rivales
Además de la acción en pista, este miércoles se realizó en Baréin la foto oficial de los 22 pilotos que competirán en la Temporada 2026 de Fórmula 1.
En la imagen, Checo Pérez aparece vestido con su nómex negro de Cadillac, ubicado en la primera fila a la izquierda, junto a sus compañeros y rivales de la máxima categoría.
La fotografía, que incluye a figuras destacadas como Lando Norris, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Max Verstappen y Charles Leclerc, representa el reencuentro de la parrilla completa después de las pruebas privadas y los test de pretemporada, mostrando tanto a veteranos como a jóvenes talentos que buscarán protagonismo en 2026.
El retrato oficial sirve como postales de inicio de campaña, con pilotos de equipos tradicionales y nuevos proyectos como Cadillac, que debuta en la F1 esta temporada, listos para la acción.