Cadillac revela su livery para la F1 2026 y marca el inicio de la era de Checo Pérez
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La escudería presentó el diseño de su monoplaza para la Temporada 2026 de la Fórmula 1 durante un comercial del Super Bowl, dando el primer golpe mediático de su debut
Cadillac dio a conocer el diseño oficial de su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1, en un movimiento que combina espectáculo y ambición: la presentación se realizó durante un comercial en el Super Bowl LX, el evento televisivo más visto en Estados Unidos, en medio del duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.
La escudería estadounidense, que debutará en la F1 como el undécimo equipo en la parrilla, utilizó este espacio publicitario para maximizar la visibilidad de su primer livery antes de comenzar su primera temporada bajo las nuevas regulaciones técnicas del campeonato.
El diseño presentado combina elementos visuales que reflejan la identidad de Cadillac, aunque el equipo ya había mostrado un esquema provisional con un gran logo y los nombres de los trabajadores en pruebas previas al lanzamiento oficial.
TE PUEDE INTERESAR: Robert Kraft queda fuera del Salón de la Fama del futbol americano en la Clase 2026
Checo Pérez será uno de los pilotos principales del equipo junto al finlandés Valtteri Bottas, en una alineación con experiencia en Grandes Premios que afronta el desafío de consolidar a Cadillac en la máxima categoría desde su primera campaña.
El monoplaza con el nuevo livery se espera que sea utilizado en los próximos test de pretemporada en Bahréin y durante toda la temporada, que comenzará el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.
Asimismo, Cadillac empleará unidades de potencia Ferrari en sus primeras temporadas mientras desarrolla su propio motor en Estados Unidos para un futuro programa interno.
La revelación del diseño en el Super Bowl no solo marca el inicio visual de su proyecto en la F1, sino que también destaca el esfuerzo del equipo por posicionarse en el mercado estadounidense y global desde antes de su debut competitivo.