Cadillac revela su livery para la F1 2026 y marca el inicio de la era de Checo Pérez

Cadillac dio a conocer el diseño oficial de su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1, en un movimiento que combina espectáculo y ambición: la presentación se realizó durante un comercial en el Super Bowl LX, el evento televisivo más visto en Estados Unidos, en medio del duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La escudería estadounidense, que debutará en la F1 como el undécimo equipo en la parrilla, utilizó este espacio publicitario para maximizar la visibilidad de su primer livery antes de comenzar su primera temporada bajo las nuevas regulaciones técnicas del campeonato.

El diseño presentado combina elementos visuales que reflejan la identidad de Cadillac, aunque el equipo ya había mostrado un esquema provisional con un gran logo y los nombres de los trabajadores en pruebas previas al lanzamiento oficial.

