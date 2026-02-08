Cadillac revela su livery para la F1 2026 y marca el inicio de la era de Checo Pérez

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/ 8 febrero 2026
    Cadillac revela su livery para la F1 2026 y marca el inicio de la era de Checo Pérez
    El livery de Cadillac para la F1 2026 fue revelado en el Super Bowl y simboliza el arranque oficial del proyecto estadounidense en la categoría, con Checo Pérez como una de sus principales apuestas deportivas. FOTO: X/CADILLAC F1 TEAM

La escudería presentó el diseño de su monoplaza para la Temporada 2026 de la Fórmula 1 durante un comercial del Super Bowl, dando el primer golpe mediático de su debut

Cadillac dio a conocer el diseño oficial de su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1, en un movimiento que combina espectáculo y ambición: la presentación se realizó durante un comercial en el Super Bowl LX, el evento televisivo más visto en Estados Unidos, en medio del duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La escudería estadounidense, que debutará en la F1 como el undécimo equipo en la parrilla, utilizó este espacio publicitario para maximizar la visibilidad de su primer livery antes de comenzar su primera temporada bajo las nuevas regulaciones técnicas del campeonato.

El diseño presentado combina elementos visuales que reflejan la identidad de Cadillac, aunque el equipo ya había mostrado un esquema provisional con un gran logo y los nombres de los trabajadores en pruebas previas al lanzamiento oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Robert Kraft queda fuera del Salón de la Fama del futbol americano en la Clase 2026

Checo Pérez será uno de los pilotos principales del equipo junto al finlandés Valtteri Bottas, en una alineación con experiencia en Grandes Premios que afronta el desafío de consolidar a Cadillac en la máxima categoría desde su primera campaña.

El monoplaza con el nuevo livery se espera que sea utilizado en los próximos test de pretemporada en Bahréin y durante toda la temporada, que comenzará el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Asimismo, Cadillac empleará unidades de potencia Ferrari en sus primeras temporadas mientras desarrolla su propio motor en Estados Unidos para un futuro programa interno.

La revelación del diseño en el Super Bowl no solo marca el inicio visual de su proyecto en la F1, sino que también destaca el esfuerzo del equipo por posicionarse en el mercado estadounidense y global desde antes de su debut competitivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo
Super Bowl

Localizaciones


Santa Clara

Personajes


Sergio Pérez
Valtteri Bottas

Organizaciones


Fórmula 1

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La defensiva de Seahawks de Seattle firmó una actuación histórica en el Super Bowl LX, asfixiando a Patriots de Nueva Inglaterra con presión constante y dominio físico.

Defensiva de Seahawks marca el rumbo del Super Bowl LX y somete a Patriots
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Más que un campeón, el partido puede marcar el inicio de una nueva etapa en la NFL.

El Super Bowl que puede cambiarlo todo
El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación