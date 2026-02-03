Robert Kraft queda fuera del Salón de la Fama del futbol americano en la Clase 2026

El dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, no alcanzó los votos necesarios para ser seleccionado en la Clase 2026 del Pro Football Hall of Fame, según múltiples informes de fuentes cercanas al proceso de votación.

Este martes 3 de febrero de 2026, varias fuentes de la liga, citando a ESPN, señalaron que Kraft no recibió suficientes votos del comité de selección, compuesto por 50 personas, para cumplir con el requisito mínimo del 80 por ciento (al menos 40 votos) necesario para la inducción este año.

A pesar de estar entre los cinco finalistas en la categoría de contribuyentes, junto con figuras como Bill Belichick, Roger Craig, Ken Anderson y L.C. Greenwood, ni Kraft ni Belichick lograron asegurar los apoyos necesarios para ingresar en la promoción 2026.

Kraft, de 84 años, compró a los Patriots en 1994 y durante su gestión la franquicia ha sido una de las más exitosas en la historia de la NFL, con seis títulos de Super Bowl y 374 victorias desde su adquisición, cifras que superan a las de cualquier otro dueño en ese periodo.

Este fue el primer año en el que Kraft superó la etapa de semifinalista para convertirse en finalista al Salón de la Fama, lo que generó grandes expectativas tras años de especulación sobre su inclusión en el recinto de los inmortales en Canton, Ohio.