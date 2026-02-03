Robert Kraft queda fuera del Salón de la Fama del futbol americano en la Clase 2026

Fútbol Americano
/ 3 febrero 2026
    Robert Kraft queda fuera del Salón de la Fama del futbol americano en la Clase 2026
    Robert Kraft, dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, no fue incluido en la Clase 2026 del Pro Football Hall of Fame tras no reunir los votos requeridos. FOTO: AP

El propietario de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, no alcanzó los votos necesarios, pese a su legado con seis títulos de Super Bowl al frente de la franquicia

El dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, no alcanzó los votos necesarios para ser seleccionado en la Clase 2026 del Pro Football Hall of Fame, según múltiples informes de fuentes cercanas al proceso de votación.

Este martes 3 de febrero de 2026, varias fuentes de la liga, citando a ESPN, señalaron que Kraft no recibió suficientes votos del comité de selección, compuesto por 50 personas, para cumplir con el requisito mínimo del 80 por ciento (al menos 40 votos) necesario para la inducción este año.

A pesar de estar entre los cinco finalistas en la categoría de contribuyentes, junto con figuras como Bill Belichick, Roger Craig, Ken Anderson y L.C. Greenwood, ni Kraft ni Belichick lograron asegurar los apoyos necesarios para ingresar en la promoción 2026.

Kraft, de 84 años, compró a los Patriots en 1994 y durante su gestión la franquicia ha sido una de las más exitosas en la historia de la NFL, con seis títulos de Super Bowl y 374 victorias desde su adquisición, cifras que superan a las de cualquier otro dueño en ese periodo.

Este fue el primer año en el que Kraft superó la etapa de semifinalista para convertirse en finalista al Salón de la Fama, lo que generó grandes expectativas tras años de especulación sobre su inclusión en el recinto de los inmortales en Canton, Ohio.

La ausencia de Kraft en la lista de elegidos se da en un contexto de controversia por el proceso de votación, especialmente tras la exclusión también de Belichick, ampliamente reconocido por sus seis Super Bowls como entrenador.

Además, tanto el comisionado de la NFL, Roger Goodell, como figuras vinculadas a los Patriots habían manifestado públicamente su convencimiento de que Kraft y Belichick deberían ser miembros del Salón de la Fama, aunque subrayando que el proceso de votación es independiente de la liga.

La clasificación oficial de la Clase 2026 del Salón de la Fama se dará a conocer el jueves por la noche durante la ceremonia de los NFL Honors en San Francisco, antes del Super Bowl LX, en el que los Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

