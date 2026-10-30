Halloween de Clásicos: Milan vs Inter, Bayern vs Dortmund y América vs Toluca encabezan un sábado de futbol

El futbol internacional tendrá un sábado de Halloween lleno de rivalidades. Este 31, la Premier League, la Bundesliga y la Serie A ofrecerán enfrentamientos de alto voltaje, mientras la Liga MX sumará el América contra Toluca a una cartelera que comenzará desde las 6:30 de la mañana y se prolongará hasta la noche. El primer gran atractivo será Chelsea contra Manchester United, a las 6:30 a.m., en Stamford Bridge. Aunque no se trata de un derbi de ciudad, la historia entre ambos gigantes ingleses convierte el encuentro de la jornada 9 en uno de los más esperados. Los Red Devils, dirigidos por Michael Carrick, necesitan reaccionar después de caer 3-0 ante Bournemouth y 4-1 frente al Como en la Champions League.

Chelsea tampoco llega en su mejor momento, pero tiene la oportunidad de aprovechar el mal paso visitante. Una estadística añade presión al equipo londinense: apenas ganó dos de sus últimos 17 enfrentamientos de Premier League ante el United. El partido podrá seguirse en México mediante HBO Max y TNT.

A las 11:30 de la mañana, el Allianz Arena de Múnich será escenario del Bayern contra Borussia Dortmund, el Der Klassiker que podría marcar el rumbo de la Bundesliga. Ambos llegan invictos a la octava jornada y empatados en puntos, con el conjunto bávaro en el liderato. El choque pondrá frente a frente la maquinaria ofensiva local y una defensa visitante que solo ha permitido cuatro goles en siete fechas. El Bayern presume a Michael Olise, con seis goles y tres asistencias en liga, además de Harry Kane, flamante Balón de Oro 2026, como referencia del ataque. Dortmund, dirigido por Niko Kovač, buscará resistir la presión de Múnich y aprovechar cualquier espacio para sorprender. Manuel Neuer, Jamal Musiala y Luis Díaz son bajas en los locales, un factor que puede modificar el desarrollo del clásico alemán.

A la 1:45 de la tarde llegará el Derby della Madonnina entre Milan e Inter, en el estadio San Siro de Milán. La cita tendrá un detalle histórico: será la primera vez que los dos clubes se enfrenten un 31 de octubre. Inter, vigente campeón italiano, llega invicto y comparte la cima con Lazio, ambos con 25 puntos; Milan ocupa la quinta posición con 18 unidades. Los rossoneri, ahora dirigidos por Ruben Amorim, intentarán recomponerse tras perder 4-2 ante Bologna y recortar una distancia de siete puntos respecto de su vecino. El Inter de Cristian Chivu no contará con Lautaro Martínez, aunque mantiene a Marcus Thuram como amenaza ofensiva. Milan ganó los dos derbis ligueros de la temporada anterior por 1-0. En México, el encuentro estará disponible por ESPN y Disney+ Premium.

La jornada europea también tendrá el Ajax contra AZ Alkmaar, a las 2 de la tarde, en la Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, un enfrentamiento de tradición en la Eredivisie. En México, el cierre estelar será América frente a Toluca, a las 9:10 de la noche, en el Estadio Banorte, por la Jornada 15 del Apertura 2026. Las Águilas de Guillermo Almada defienden el liderato con 28 puntos, mientras los Diablos Rojos de Antonio Mohamed llegan con 23 y seis encuentros consecutivos sin ganar. El América tampoco atraviesa su mejor momento en casa: perdió ante Pachuca y empató contra Tijuana. Una nueva caída pondría en peligro su ventaja sobre Cruz Azul y Guadalajara, ambos con 26 unidades.

El choque se transmitirá por Canal 5, TUDN y ViX. Antes, Chivas (por Amazon Prime) enfrentará al Atlante a las 7:07 de la noche, otro cruce de clubes con extensa historia en el futbol mexicano.