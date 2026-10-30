Mbappé y China: cuando una broma pone precio a la libertad de expresión

¿En qué momento una opinión personal puede convertirse en una amenaza para los negocios de todo un equipo, una liga y sus patrocinadores? Kylian Mbappé acaba de descubrir que ser una de las mayores estrellas del futbol mundial no necesariamente garantiza la libertad de expresarse sin enfrentar consecuencias económicas. El delantero del Real Madrid hizo un comentario aparentemente trivial durante una entrevista en la que habló sobre los memes que circulan en internet. Recordó una imagen que mostraba su rostro superpuesto al de un “dictador chino”, en referencia a un montaje con Mao Zedong, aunque nunca mencionó directamente al antiguo dirigente.

La conversación ocurrió meses atrás, pero el video volvió a circular en octubre y desencadenó una controversia que rápidamente trascendió las canchas. Tres empresas chinas, Dongpeng, Mengniu y Milkground, rompieron sus acuerdos comerciales con el futbolista. La televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga en sus plataformas y retiró anuncios protagonizados por el francés. El Real Madrid presentó disculpas y Javier Tebas, presidente de la competición española, intervino para intentar contener las consecuencias. Mbappé también se disculpó, pero sus palabras ya habían puesto en riesgo relaciones comerciales construidas durante años. Lo verdaderamente preocupante de esta historia no es cuánto dinero perderá el delantero, sino el mensaje que deja para cualquier persona cuya actividad dependa de una marca, una audiencia o un patrocinador. ¿Estamos llegando a un punto en el que resulta más conveniente guardar silencio que expresar una opinión? Las grandes organizaciones deportivas llevan años transformando a sus jugadores en marcas globales. Sus contratos publicitarios, derechos de imagen y millones de seguidores representan activos económicos de enorme valor. Precisamente por eso, buscan controlar cada palabra que pronuncian.

Basta escuchar las entrevistas con deportistas profesionales para entenderlo. Todos respetan al rival, agradecen a sus compañeros y aseguran estar concentrados exclusivamente en el siguiente partido. Las respuestas parecen salir del mismo manual de comunicación. La espontaneidad se ha convertido en un riesgo financiero. Resulta paradójico que las empresas inviertan millones para aprovechar la personalidad de sus figuras deportivas y, al mismo tiempo, les exijan ocultar buena parte de ella. Quieren personas auténticas para vender productos, pero perfectamente controladas cuando llega el momento de hablar. El caso adquiere otra dimensión porque involucra a China, una de las mayores economías del planeta y un mercado estratégico para el deporte internacional, donde los intereses comerciales suelen mezclarse con las sensibilidades políticas y culturales. Las empresas tienen derecho a decidir con quién mantienen relaciones comerciales. Los consumidores también pueden rechazar declaraciones que consideren ofensivas. Sin embargo, existe una diferencia entre manifestar desacuerdo y ejercer una presión económica que termina afectando a organizaciones enteras. Eso es precisamente lo que vuelve inquietante este episodio. En buena parte del mundo defendemos la libertad de expresión como un principio fundamental. No obstante, cuando ejercerla amenaza contratos millonarios, aparecen las disculpas institucionales, los protocolos de comunicación y las explicaciones cuidadosamente redactadas. La prioridad deja de ser discutir el contenido de una declaración y se convierte en proteger las relaciones comerciales.

Podemos cuestionar si Mbappé fue imprudente, si debió expresarse con mayor sensibilidad o si una figura de su dimensión tendría que comprender mejor las implicaciones internacionales de sus palabras. Incluso resulta legítimo debatir si una broma sobre personajes históricos es apropiada. Pero también debemos preguntarnos hasta qué punto las consecuencias económicas de un comentario pueden extenderse a personas y organizaciones que ni siquiera participaron en él. Porque entonces el mensaje trasciende al futbol y alcanza a artistas, empresarios, académicos, periodistas y prácticamente cualquier profesional que participe en una economía global donde los intereses comerciales cruzan fronteras y sistemas políticos. Para quienes creemos en el valor del periodismo independiente, la advertencia resulta especialmente relevante. La presión económica puede convertirse en un mecanismo capaz de condicionar la libertad de expresión. No hace falta impedir legalmente que alguien hable cuando el temor a perder contratos, oportunidades o relaciones profesionales basta para fomentar el silencio. El resultado podría ser una sociedad en la que todos conservamos formalmente el derecho a expresarnos, pero cada vez menos personas se atreven a ejercerlo. No se trata de defender declaraciones irresponsables ni de negar que las palabras tienen consecuencias. Tampoco significa que la libertad de expresión obligue a las empresas a mantener patrocinios. Se trata de reconocer una diferencia esencial entre responder a una opinión con argumentos y utilizar el poder económico para desalentar su expresión. Mbappé seguirá siendo una estrella mundial. Su talento y su posición dentro del futbol difícilmente desaparecerán por esta controversia. Sin embargo, el efecto más profundo podría manifestarse lejos de los estadios y de las oficinas donde se negocian los grandes contratos. La pregunta importante es qué aprenderán de este episodio los miles de deportistas, artistas y profesionales que observan lo sucedido. ¿Que deben prepararse mejor antes de hablar? ¿Que necesitan comprender otras culturas? ¿O simplemente que existen asuntos sobre los que resulta demasiado caro expresar una opinión? Si la conclusión termina siendo esta última, el costo de aquella broma no se medirá solamente en dinero ni en contratos perdidos. Se medirá en las palabras que muchos otros decidirán no pronunciar.