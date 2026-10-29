Canelo Álvarez lanza advertencia a Christian Mbilli: ‘Nunca ha enfrentado a un peleador como yo’

Antes de regresar al ring, Saúl “Canelo” Álvarez lanzó una advertencia a Christian Mbilli, campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al asegurar que su rival jamás se ha medido con alguien de sus características. El mexicano buscará recuperar el cinturón de las 168 libras este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. “Es un gran peleador, pero nunca ha enfrentado a un peleador como yo, con mis características”, aseguró el tapatío en una entrevista con ESPN Deportes publicada este jueves.

Aunque reconoció la fortaleza del franco-camerunés, sostuvo que el campeón necesitará mucho más que agresividad para derrotarlo. Álvarez destacó que Mbilli posee resistencia y lanza muchos golpes, factores que tomó en cuenta al prepararse. Sin embargo, confía en que sus años en peleas de campeonato mundial y su capacidad de contragolpe pesarán sobre el ring. El desafío llega en un punto decisivo para Canelo. A sus 36 años presenta una marca de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts.

No pelea desde septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford y dejó escapar sus cuatro coronas de la división. Tras aquella derrota, Crawford anunció su retiro y Mbilli, quien ostentaba el campeonato interino del CMB, fue ascendido a monarca absoluto en enero de 2026. El francés de origen camerunés llega invicto, con 29 triunfos, un empate y 24 nocauts, y realizará su primera defensa del cinturón. Para encarar el compromiso, Canelo trasladó parte de su campamento a Gandía, España, donde trabajó con recursos del equipo de Oleksandr Usyk. La decisión respondió a la necesidad de adaptarse al huso horario de Arabia Saudita y fortalecer su condición física junto con el entrenador Eddy Reynoso.

El tapatío reconoció que la derrota ante Crawford le enseñó que una preparación física completa no basta cuando la concentración mental no está al mismo nivel. Por ello, aseguró que llega renovado y con la intención de recuperar protagonismo, sin dejar que el resultado anterior condicione su regreso. Mbilli tampoco ha guardado silencio. En declaraciones a The Ring afirmó que Canelo cometió un error al elegirlo y que lo hará pagar, al tiempo que cuestionó si el mexicano conserva el nivel de sus mejores años. Su presión constante promete un contraste con la defensa y precisión del excampeón indiscutido. La pelea, originalmente prevista para septiembre, fue aplazada por asuntos familiares. Pese a la tensión en Medio Oriente y los ajustes de otros eventos deportivos, los organizadores mantienen la función “México contra el Mundo”, con Jaime Munguía, Rafael Espinoza y David Picasso en la cartelera.

En México, el combate podrá seguirse por Azteca 7 y DAZN. El CMB anuncia la pelea estelar alrededor de las 6 de la tarde. Más allá del título, Canelo anticipa la recta final de su carrera y ha expresado su deseo de despedirse algún día peleando en México.