Charles Leclerc gana el GP de Gran Bretaña 2026 y rompe una sequía de casi dos años

Desde el arranque, Leclerc tomó la iniciativa al superar al italiano de Mercedes, quien había partido desde la pole position. Antonelli cayó al tercer puesto y, aunque logró mantenerse en la pelea durante buena parte de la competencia, los problemas comenzaron a complicar su actuación.

Charles Leclerc puso fin a una larga espera en la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Gran Bretaña , disputado en Silverstone, donde una carrera marcada por incidentes concluyó detrás del auto de seguridad. Mientras el piloto de Ferrari celebró su primer triunfo desde octubre de 2024, Kimi Antonelli volvió a perder terreno en la lucha por el campeonato tras finalizar fuera de la zona de puntos.

En el tramo final, el líder del campeonato informó por radio que sufría inconvenientes con la dirección de su monoplaza. Aun así, redujo la diferencia con Leclerc antes de que un nuevo incidente cambiara el desarrollo de la prueba.

Max Verstappen, que marchaba en la tercera posición, perdió el control de su Red Bull y terminó haciendo un trompo hacia la grava. El accidente obligó a la salida del auto de seguridad, que permaneció en pista hasta la bandera a cuadros, impidiendo cualquier intento de rebase en las últimas vueltas.

Al cruzar la meta, Leclerc celebró con entusiasmo por la radio del equipo. “¡Por fin!”, expresó el monegasco, quien después reconoció que habría preferido definir la carrera en condiciones normales y no bajo neutralización.

La celebración continuó en el garaje de Ferrari, donde integrantes de la escudería recibieron al piloto entre abrazos tras una victoria que rompió una sequía de casi dos años. Su último triunfo había llegado en el Gran Premio de Estados Unidos de 2024.

Mercedes, por su parte, rescató el segundo lugar gracias a George Russell. La estrategia favoreció al británico, quien permaneció en pista con neumáticos usados mientras Lewis Hamilton entró a cambiar llantas durante el periodo de auto de seguridad.

Aunque Hamilton regresó con neumáticos nuevos, el cierre neutralizado le impidió intentar un ataque sobre Russell y debió conformarse con el tercer escalón del podio. Además, el siete veces campeón del mundo quedó bajo investigación por una presunta infracción a las banderas amarillas en el momento en que perdió la posición frente a su compatriota.