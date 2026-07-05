¡Con doblete de Haaland! Noruega elimina a Brasil del Mundial 2026 y enfrentará al ganador de México vs Inglaterra

En un partido disputado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, la selección noruega resistió durante gran parte del encuentro gracias a una actuación destacada de su arquero Ørjan Nyland, quien fue determinante desde los primeros minutos.

La Copa del Mundo 2026 tendrá un nuevo protagonista en los cuartos de final. Noruega firmó una de las mayores sorpresas del torneo al vencer 2-1 a Brasil en los octavos de final, un resultado que dejó fuera al cinco veces campeón del mundo y abrió el camino para que los escandinavos enfrenten al vencedor del duelo entre México e Inglaterra.

Brasil tuvo la oportunidad de tomar ventaja al minuto 14, pero Nyland contuvo el penal cobrado por Bruno Guimarães, una intervención que mantuvo el empate y dio confianza al conjunto europeo para sostener el planteamiento defensivo.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al tiempo extra, apareció la figura de Erling Haaland. El delantero rompió el empate al minuto 79 con un remate de cabeza dentro del área, aprovechando un servicio preciso para superar a la defensa brasileña y vencer al guardameta.

La anotación modificó el desarrollo del partido y obligó a Brasil a adelantar líneas en busca de la igualada. Esa apuesta dejó espacios que Noruega aprovechó en la recta final.

Al minuto 90, Haaland volvió a hacerse presente. El atacante recibió un pase sin marca dentro del área y definió con un potente disparo que atravesó entre varios defensores antes de terminar en el fondo de la portería. Con ese doblete, el goleador alcanzó siete anotaciones en la Copa del Mundo y se consolidó entre los máximos artilleros del certamen.

Brasil consiguió descontar hasta el tiempo agregado. Luego de una prolongada revisión y más de diez minutos de compensación, Neymar convirtió un penal al 90+10 para colocar el 2-1 definitivo, aunque el gol solo sirvió para reducir la diferencia antes del silbatazo final.

La eliminación representa un resultado poco habitual para la Canarinha. Desde el Mundial de Italia 1990, cuando fue superada por Argentina, Brasil no quedaba fuera en la ronda de octavos de final de una Copa del Mundo.