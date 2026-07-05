¡Con doblete de Haaland! Noruega elimina a Brasil del Mundial 2026 y enfrentará al ganador de México vs Inglaterra

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    ¡Con doblete de Haaland! Noruega elimina a Brasil del Mundial 2026 y enfrentará al ganador de México vs Inglaterra
    Erling Haaland marcó un doblete para conducir a Noruega a una histórica victoria sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. FOTO: AP

Con dos goles de Erling Haaland y un penal atajado por Ørjan Nyland, Noruega derrotó 2-1 a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 tendrá un nuevo protagonista en los cuartos de final. Noruega firmó una de las mayores sorpresas del torneo al vencer 2-1 a Brasil en los octavos de final, un resultado que dejó fuera al cinco veces campeón del mundo y abrió el camino para que los escandinavos enfrenten al vencedor del duelo entre México e Inglaterra.

En un partido disputado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, la selección noruega resistió durante gran parte del encuentro gracias a una actuación destacada de su arquero Ørjan Nyland, quien fue determinante desde los primeros minutos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-inglaterra-horario-donde-ver-y-posible-alineacion-del-tri-en-los-octavos-del-mundial-2026-NK21909352

Brasil tuvo la oportunidad de tomar ventaja al minuto 14, pero Nyland contuvo el penal cobrado por Bruno Guimarães, una intervención que mantuvo el empate y dio confianza al conjunto europeo para sostener el planteamiento defensivo.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al tiempo extra, apareció la figura de Erling Haaland. El delantero rompió el empate al minuto 79 con un remate de cabeza dentro del área, aprovechando un servicio preciso para superar a la defensa brasileña y vencer al guardameta.

La anotación modificó el desarrollo del partido y obligó a Brasil a adelantar líneas en busca de la igualada. Esa apuesta dejó espacios que Noruega aprovechó en la recta final.

Al minuto 90, Haaland volvió a hacerse presente. El atacante recibió un pase sin marca dentro del área y definió con un potente disparo que atravesó entre varios defensores antes de terminar en el fondo de la portería. Con ese doblete, el goleador alcanzó siete anotaciones en la Copa del Mundo y se consolidó entre los máximos artilleros del certamen.

Brasil consiguió descontar hasta el tiempo agregado. Luego de una prolongada revisión y más de diez minutos de compensación, Neymar convirtió un penal al 90+10 para colocar el 2-1 definitivo, aunque el gol solo sirvió para reducir la diferencia antes del silbatazo final.

La eliminación representa un resultado poco habitual para la Canarinha. Desde el Mundial de Italia 1990, cuando fue superada por Argentina, Brasil no quedaba fuera en la ronda de octavos de final de una Copa del Mundo.

Para Noruega, en cambio, el triunfo significa otro capítulo histórico. El conjunto europeo avanzó por primera vez a los cuartos de final de un Mundial y ahora intentará seguir sorprendiendo frente al ganador del enfrentamiento entre México e Inglaterra.

El partido de cuartos de final está programado para el sábado 11 de julio a las 3:00 de la tarde, donde Noruega buscará mantener vivo el sueño de alcanzar las semifinales y confirmar que su victoria sobre Brasil no fue una casualidad.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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