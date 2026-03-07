Checo Pérez arrancará desde el lugar 18 en el Gran Premio de Australia 2026 de la F1

El piloto mexicano Sergio Pérez enfrentará una complicada carrera este sábado en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, luego de que largará desde la posición 18 en el Gran Premio de Australia, disputado en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

En su primera sesión de clasificación con Cadillac, el tapatío no logró superar el primer corte (Q1), por lo que quedó relegado a la parte trasera de la parrilla.

Pérez registró una vuelta de 1:22.605, tiempo que lo dejó lejos de los puestos que daban acceso a la Q2 en una jornada complicada para la nueva escudería estadounidense.

