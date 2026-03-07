Checo Pérez arrancará desde el lugar 18 en el Gran Premio de Australia 2026 de la F1
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El piloto mexicano tuvo una complicada sesión de clasificación en el circuito de Albert Park y partirá desde la posición 18 en la primera carrera de la temporada 2026
El piloto mexicano Sergio Pérez enfrentará una complicada carrera este sábado en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, luego de que largará desde la posición 18 en el Gran Premio de Australia, disputado en el circuito de Albert Park, en Melbourne.
En su primera sesión de clasificación con Cadillac, el tapatío no logró superar el primer corte (Q1), por lo que quedó relegado a la parte trasera de la parrilla.
Pérez registró una vuelta de 1:22.605, tiempo que lo dejó lejos de los puestos que daban acceso a la Q2 en una jornada complicada para la nueva escudería estadounidense.
TE PUEDE INTERESAR: ‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
El resultado reflejó las dificultades del equipo en su debut dentro de la máxima categoría del automovilismo.
Incluso su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, tampoco avanzó de la Q1 y partirá desde el sitio 19, lo que evidenció que el monoplaza MAC-26 aún tiene margen de desarrollo frente a los equipos punteros.
En contraste, la pole position fue obtenida por George Russell, quien dominó la clasificación con Mercedes y encabezará la parrilla en la carrera inaugural del campeonato.
A pesar del resultado, Pérez se mostró optimista y reconoció que el proyecto apenas comienza.
El mexicano confía en que, con una estrategia adecuada y posibles incidentes en pista, podrá avanzar posiciones en una carrera que suele ser caótica por las características del circuito callejero de Albert Park.
De esta manera, el piloto mexicano afrontará un importante reto en su regreso a la Fórmula 1, buscando remontar desde la parte trasera de la parrilla y sumar los primeros puntos del campeonato 2026.