Checo Pérez renueva con Cadillac hasta 2029: asegura su futuro en la F1 antes del GP de México

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    Checo Pérez renueva con Cadillac hasta 2029: asegura su futuro en la F1 antes del GP de México
    Checo Pérez continuará como piloto de Cadillac hasta 2029, con la misión de impulsar el crecimiento de la escudería estadounidense en la Fórmula 1. FOTO: CADILLAC

El piloto mexicano extendió dos años su acuerdo original con la escudería estadounidense y se prepara para alcanzar las 300 largadas en la Fórmula 1 ante su afición, en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Checo Pérez aseguró su permanencia en la Fórmula 1 hasta, por lo menos, 2029. Cadillac anunció este miércoles la renovación del contrato del piloto mexicano, quien continuará como uno de los pilares de la escudería estadounidense en una etapa decisiva para su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo.

El acuerdo extiende dos años el vínculo original, que concluía al término de 2027, y despeja las dudas sobre el futuro del tapatío, de 36 años. Su historial incluye seis victorias en Fórmula 1.

La noticia llega en la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, donde el corredor alcanzará una cifra emblemática: 300 largadas en la Fórmula 1.

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“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que creí de verdad”, expresó Checo Pérez. A su juicio, renovar representa la continuidad natural de esta etapa.

El mexicano también reconoció que construir una estructura desde cero exige tiempo, esfuerzo y paciencia. Aseguró que los avances alcanzados durante la temporada de debut lo motivan a continuar y reiteró su compromiso para los siguientes tres años, con la intención de transformar el trabajo de desarrollo en resultados.

Cadillac ingresó a la parrilla en 2026 como la undécima escudería, con Checo Pérez y Valtteri Bottas al volante. Pese a que todavía no ha conseguido puntos en el campeonato, la organización ha mostrado progresos y considera fundamental conservar la experiencia del mexicano para acelerar la evolución de su monoplaza.

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Dan Towriss, director ejecutivo del equipo, destacó que retener al piloto aporta estabilidad y liderazgo a un proyecto de largo plazo.

El objetivo es fortalecer los cimientos construidos en el primer año y avanzar posiciones frente a estructuras con décadas de experiencia en la categoría. El desafío será sumar sus primeros puntos.

La renovación también coincide con otro horizonte importante: General Motors tiene autorización para suministrar sus propias unidades de potencia a partir de 2029.

Hasta entonces, Cadillac utiliza motores Ferrari, mientras trabaja para convertirse en un fabricante con mayor autonomía técnica.

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Ahora, Checo Pérez se prepara para correr frente a su público en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. El Gran Premio se disputará el domingo 1 de noviembre, a las 2 de la tarde. Entre su contrato y la celebración de sus 300 carreras, el tapatío tendrá un fin de semana especial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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