¿Se acabó el amor? El Real Madrid le pone precio a Vinícius Júnior

El rendimiento de Vinícius durante la presente campaña ha alimentado las dudas. De acuerdo con las cifras proporcionadas, el atacante suma un gol y tres asistencias en ocho partidos de LaLiga , números discretos para un futbolista acostumbrado a marcar diferencias en el último tercio del campo.

La postura representa un cambio significativo para un futbolista que llegó a ser decisivo en las grandes noches europeas y que se convirtió en uno de los rostros del madridismo. Sin embargo, entre la irregularidad deportiva, la presión de la afición y una competencia cada vez más exigente, el vínculo parece haber perdido parte de la confianza que lo sostuvo durante sus mejores años.

El idilio entre Vinícius Júnior y el Real Madrid parece atravesar su momento más complicado . El brasileño, que hace apenas dos temporadas era considerado una de las piezas intocables del proyecto merengue, ahora aparece en el radar de posibles salidas, con una cifra que marcaría el precio de su despedida: 150 millones de euros .

A esa situación se añadió un episodio disciplinario que agravó su panorama: la sanción de cuatro partidos tras su expulsión frente al Villarreal, castigo que, según la información original, le impidió disputar el Clásico ante el FC Barcelona.

La ausencia no solo representó un contratiempo deportivo. También abrió espacio para que otras alternativas ganaran terreno y aumentó el escrutinio sobre un jugador que ya no parece tener garantizado el mismo trato de privilegio.

MBAPPÉ PARECE EL REDENTOR

La presencia de Kylian Mbappé ha modificado el centro de gravedad del ataque madridista. El francés ha asumido un papel protagónico y ha elevado la competencia por los espacios ofensivos, obligando a Vinícius a encontrar nuevas formas de convivir con otra figura acostumbrada a acaparar reflectores.

A esta disputa se suma el nombre del joven marfileño Yan Diomandé, de 19 años, señalado en la información original como una alternativa capaz de competir por la banda izquierda. Su irrupción añadiría presión a un brasileño que durante mucho tiempo tuvo prácticamente asegurado su lugar.

En el Real Madrid, el crédito de las grandes figuras suele depender de su capacidad para responder en el campo. Y cuando los resultados individuales no acompañan, incluso los futbolistas que parecían imprescindibles quedan expuestos a los cambios de ciclo.

La relación con un sector de la afición también se ha enfriado. Las críticas al rendimiento y a la actitud del brasileño han ganado espacio, mientras su protagonismo ya no parece incuestionable.

Blaseo, administrador de LaLiga en Transfermarkt, citado por Al Bat, describió el desgaste de la imagen del futbolista y consideró que ha perdido parte del brillo que lo distinguía. La percepción refleja el momento de un jugador que necesita recuperar regularidad para acallar las dudas.

El problema para Vinícius es que la confianza de la afición no se recupera únicamente con antecedentes o reputación. El madridismo espera respuestas inmediatas y actuaciones decisivas, especialmente de quienes durante años fueron presentados como el futuro del equipo.

¿LO QUIERE? SON 150 MILLONES

La cifra que se maneja para una eventual operación es contundente: 150 millones de euros. El Arsenal aparece entre los clubes interesados en seguir de cerca la situación del brasileño, mientras otros equipos de la Premier League y del futbol europeo podrían valorar la oportunidad de incorporar a un atacante con experiencia en la Champions League.

Por ahora, según la información disponible en el texto original, no existen ofertas formales confirmadas. La cantidad debe entenderse como una cifra atribuida a la posible operación, no como una venta cerrada ni como una postura oficial verificada del club.

El interés potencial resulta comprensible. A sus 26 años, Vinícius conserva experiencia al máximo nivel y margen para recuperar su mejor versión. Para cualquier comprador, el desafío sería evaluar si su talento puede volver a justificar una inversión de semejante magnitud.

El contrato del brasileño termina, según la información proporcionada, en junio de 2027. Ese horizonte coloca al Real Madrid ante una decisión importante: recuperar la mejor versión del futbolista, avanzar hacia una renovación o considerar una transferencia que permita obtener una cifra considerable.

Si las partes no encuentran una salida al desgaste actual, el próximo mercado de verano podría convertirse en un punto de inflexión. La directiva tendría que valorar tanto el rendimiento deportivo como el impacto económico y las necesidades de una plantilla en constante transformación.

La situación de Vinícius no significa necesariamente que su historia con el Real Madrid esté terminada. Su calidad y sus antecedentes siguen siendo argumentos de peso para pensar en una recuperación. Pero el escenario sí parece distinto al de hace dos temporadas, cuando su continuidad difícilmente se ponía en duda.

Ahora, la competencia interna es más fuerte, Mbappé ocupa un lugar central y las críticas han reducido el margen de error del brasileño. Si no recupera pronto su capacidad para decidir partidos, los rumores de salida podrían dejar de ser una amenaza lejana.

El mensaje que deja este escenario es claro: en el Real Madrid, ningún jugador está por encima del proyecto. Vinícius todavía tiene tiempo para cambiar la narrativa, pero deberá hacerlo en la cancha. De lo contrario, aquellos años en los que parecía intocable podrían quedar atrás y los 150 millones de euros convertirse en la cifra que marque el final de su etapa en el Bernabéu.