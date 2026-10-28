Sheinbaum aclara que Taddei no llegó al INE por Morena, ‘fue elegida por sorteo’

La mandataria rechazó las versiones que vinculan directamente a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) , Guadalupe Taddei, con el partido en el gobierno. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum remarcó que el acceso de la funcionaria al cargo más alto del arbitraje electoral en 2023 obedeció a un mecanismo legal de insaculación y no a una cuota política impuesta por la mayoría legislativa.

El debate sobre la autonomía de las autoridades electorales volvió al centro de la conversación pública tras las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

La discusión sobre la neutralidad del órgano arbitral ha subido de tono en las últimas semanas. Frente a este panorama, la titular del Ejecutivo Federal buscó matizar las acusaciones vertidas desde diversos sectores de la oposición que afirman que la estructura del instituto responde a los intereses del proyecto oficial. La presidenta subrayó que la carrera de la actual funcionaria comenzó mucho antes de los hitos electorales recientes del movimiento gobernante, ubicando sus inicios formales en las estructuras operativas del servicio público electoral desde hace más de una década.

En ese sentido, la mandataria federal cuestionó la narrativa mediática reciente sobre la supuesta cercanía partidista de la funcionaria. “Ahora hay una campaña de que Taddei era de Morena. Ella entró al instituto electoral en el 2014 en Sonora”, afirmó la presidenta para ubicar el origen institucional de la servidora pública. El argumento busca respaldar la idea de que su trayectoria técnica precede a los cambios políticos vividos en el país durante el último sexenio.

ORIGEN INSTITUCIONAL Y ANTECEDENTES EN SONORA

Para respaldar su postura, Sheinbaum recordó que la llegada de la funcionaria a la dirección del organismo electoral sonorense se concretó bajo parámetros institucionales muy distintos a los actuales. En aquel momento, la decisión no pasó por el Congreso federal ni por las dinámicas del oficialismo moderno, sino por una evaluación técnica avalada por el pleno del órgano central. Con este antecedente, la presidenta buscó desacreditar las afirmaciones que señalan una militancia soterrada dentro de la estructura administrativa que hoy encabeza las elecciones del país.

La historia del nombramiento local resulta clave para entender la defensa presentada en Palacio Nacional. Sheinbaum recordó que Taddei fue designada presidenta del organismo público local electoral de Sonora en 2014, mediante una decisión del Consejo General del INE, que entonces encabezaba Lorenzo Córdova. El dato busca poner en contexto que las autoridades que validaron su perfil técnico en aquel año pertenecían a una integración arbitral ajena al proyecto político actual.

La mandataria profundizó en los nombres de quienes avalaron aquella designación en el norte de la república. Señaló que entre los integrantes de aquel Consejo General se encontraba también Ciro Murayama y destacó que fueron esos consejeros quienes aprobaron su nombramiento en Sonora. Con esa referencia, la titular del Ejecutivo remarcó el contraste entre las críticas del presente y las resoluciones pasadas. “Morena todavía ni existía como partido político”, expresó al referirse a la trayectoria de Taddei en las instituciones electorales.

EL MECANISMO DE ELECCIÓN EN EL CONGRESO

Al abordar la llegada de la funcionaria a la presidencia nacional del arbitraje electoral en 2023, la mandataria detalló las condiciones legislativas que forzaron la resolución por insaculación. La falta de consenso político en la Cámara de Diputados impidió la construcción de acuerdos tradicionales entre las bancadas, lo que activó la vía constitucional del azar para definir los cargos pendientes del Consejo General.

La explicación oficial insiste en que el procedimiento se apegó estrictamente a las reglas fijadas en la normativa vigente. La presidenta explicó que en 2023, cuando se realizó el proceso para renovar la presidencia del INE, la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada necesaria para elegir a la persona que ocuparía el cargo. Por ello, el resultado final no respondió a la negociación de cuotas entre las distintas fuerzas parlamentarias.

Ante la imposibilidad de acuerdos en el pleno legislativo, la ley marcó el camino a seguir para concretar la renovación del órgano. Ante la falta de acuerdos, la designación se resolvedió mediante un sorteo entre las personas finalistas que habían cumplido los requisitos del procedimiento de selección. “Ahora parece que llegó Morena al instituto electoral. No, ella se eligió a través de una tómbola o de un sorteo porque no hubo las dos terceras partes”, sostuvo Sheinbaum al recalcar cómo se cerró ese capitulo institucional.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUDITORÍAS INTERNAS

Pese a defender el origen legal de la designación, la presidenta aclaró que el puesto directivo no otorga inmunidad ni exenta a la administración de revisiones exhaustivas sobre los recursos públicos empleados. El señalamiento presidencial apunta a dejar claro que el respaldo al proceso de selección no implica un cheque en blanco para la gestión administrativa del organismo presupuestal.

La postura del gobierno federal contempla la revisión de las cuentas institucionales sin importar los nombres al frente de las dependencias. Sheinbaum aclaró que la trayectoria de Taddei no impide investigar posibles irregularidades durante su gestión y reiteró su llamado a realizar una auditoría profunda al INE. La intención expresada es que cualquier duda sobre el manejo financiero quede disipada mediante peritajes técnicos y transparentes.

La mandataria cerró el tema enfatizando que la rendición de cuentas debe aplicarse por parejo en las estructuras del Estado mexicano. “Si ella cometió ilícitos en el instituto electoral, que se investigue y que se haga la auditoría profunda”, señaló directamente durante el diálogo con los medios de comunicación. Con esto, la postura oficial busca separar la defensa del origen del nombramiento frente a la obligación constitucional de transparentar los presupuestos gastados.