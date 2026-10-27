Las noticias más importantes del 27 de octubre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

MÉXICO

→ Detienen en Nueva York a Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco : Afirmó que el efectivo era para donar a una iglesia cristiana. Le habrían retirado la visa y el diputado de Morena califica el hecho como “un invento”.

→ Tras salida de Taddei, eligen a Blanca Cruz como presidenta provisional del INE : Asume funciones que desempeñaba Guadalupe Taddei, quien renunció tras revelarse irregularidades en contratos, conflictos de interés y presunta corrupción.

→ Rompen récord pérdidas por huachicol en México : En primeros dos años de sexenio de presidenta Sheinbaum, Hacienda dejó de ingresar 165 mil 437 millones de pesos.

→ Megapuentes de Noviembre 2026... estos son los días de descanso de la SEP y los trabajadores en México : Consulta cuándo serán los megapuentes de noviembre de 2026 en México, qué días descansarán los alumnos de la SEP y cuáles son los feriados oficiales para trabajadores.

INTERNACIONAL

→ Machado regresó a Venezuela. ¿Qué significa eso para la influencia de EE. UU. en el país? : Ahora que la principal líder de la oposición está de vuelta en el país, ha cambiado los cálculos políticos del gobierno de Trump y de la presidenta interina venezolana.

→ Netanyahu presionó para atacar a Irán antes de las elecciones de Israel, según funcionarios : En un evidente intento por atrasar las elecciones y mantenerse en el poder, el mandatario insistió en reanudar la guerra, oposición teme por el futuro del país.

→ Reanuda Putin contactos con Europa y le exige respetar sus intereses para lograr la paz : Hasta ahora, en los más de cuatro años y medio de guerra los europeos han realizado sólo tímidos intentos de tender puentes con el Kremlin.

COAHUILA

→ Abre FGR investigación contra empresario por posible falsedad en subasta de AHMSA : La investigación se centra en José Arturo Domínguez Arteaga, representante legal de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas.

→ Coahuila: Durante consejo técnico, maestros revisarán reglas para uso de celulares en escuelas : Luego de que hiciera un llamado a la Secretaría de Educación para establecer lineamientos sobre la restricción de celulares en las escuelas, la diputada Magaly Hernández señaló que las medidas se revisarán este viernes durante el Consejo Técnico Escolar.

→ Panteón de Cuatrociénegas listo para recibir a familias en el día de muertos : Personal de las direcciones municipales de Salud y Obras Públicas realiza las labores de preparación del camposanto.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB : La pelea estelar de la función “México contra el Mundo” está prevista entre las 14:30 y las 15:00 horas, tiempo del Centro de México, con transmisión de TV Azteca y DAZN.

→ Checo Pérez presenta casco inspirado en Quetzalcóatl para el GP de México 2026 : El piloto de Cadillac presentó una pieza blanca con detalles grises, la imagen de Quetzalcóatl y el número 300, en referencia a su trayectoria en la Fórmula 1.

→ ¡Confirmado! Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027 : Tras años detrás de la producción del espectáculo, el rapero estadounidense será protagonista de uno de los escenarios musicales más vistos del mundo.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Donadores de órganos: un milagro de vida : Estas son las historias de cuatro personas, David, Héctor, Marcela y Guadalupe, que se convirtieron en héroes y heroínas al permitir la donación de sus órganos y ofrecer un regalo de vida a otros. Porque si la vida es un milagro, las y los donadores son un milagro para muchos.