Daniel Suárez y Spire Motorsports conquistan la primera fila en Texas: récord de clasificación para el mexicano en NASCAR

Daniel Suárez tendrá una oportunidad de oro este domingo en la NASCAR Cup Series, luego de asegurar un lugar en la primera fila de salida para la Würth 400 Presented by Liqui Moly, carrera que se disputará en el Texas Motor Speedway. El piloto mexicano partirá desde la segunda posición, solo por detrás de su coequipero Carson Hocevar, quien se quedó con la pole position. El regiomontano, al volante del Chevrolet número 7 de Spire Motorsports, marcó una vuelta de 28.225 segundos, apenas tres milésimas más lento que Hocevar, quien registró 28.222 segundos y una velocidad promedio de 191.340 millas por hora.

Con ese resultado, el equipo logró copar la primera fila de la parrilla en Texas, uno de los óvalos más exigentes del calendario.

Para Suárez, el resultado representa su tercer arranque dentro del top 10 en la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series y el sexto en 14 participaciones dentro del Texas Motor Speedway, una pista donde ha mostrado consistencia en clasificación y donde buscará transformar esa posición de privilegio en un resultado importante. La largada en primera fila también llega en un momento clave para el mexicano, quien vive su primera campaña con Spire Motorsports tras su salida de Trackhouse Racing. Su llegada al auto número 7 fue confirmada para la temporada 2026, en sustitución de Justin Haley, como parte de una nueva etapa en su trayectoria dentro de la categoría principal de NASCAR. Detrás de Hocevar y Suárez aparecerán Chris Buescher, Chase Briscoe, Denny Hamlin, Kyle Busch, Christopher Bell, Tyler Reddick, Alex Bowman y Ty Gibbs, quienes completan los primeros diez lugares de la parrilla.

La carrera está programada para este domingo 3 de mayo, con inicio a la 1:30 de la tarde en horario del Centro de México. El resultado de Suárez aumenta la expectativa para la afición mexicana, que verá al regiomontano arrancar desde una zona ideal para pelear desde el inicio. En una pista donde la posición en pista suele ser determinante, el mexicano tendrá la posibilidad de meterse temprano en la pelea por los puestos de punta y buscar uno de sus mejores resultados del año.

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