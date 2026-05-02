NBA Playoffs 2026: Sixers eliminan a Celtics en Boston con histórica remontada

Los 76ers de Filadelfia dieron uno de los golpes más fuertes de los Playoffs de la NBA 2026 al vencer 109-100 a los Celtics de Boston en el Juego 7 de la primera ronda de la Conferencia Este, disputado en el TD Garden de Boston. Con este resultado, los Sixers completaron una remontada histórica después de estar abajo 3-1 en la serie y eliminaron a uno de sus rivales más tradicionales de postemporada. La noche tuvo como gran protagonista a Joel Embiid, quien firmó una actuación dominante con 34 puntos, 12 rebotes y seis asistencias, mientras que Tyrese Maxey volvió a responder en un escenario de máxima presión con 30 unidades, 11 rebotes y siete asistencias.

VJ Edgecombe también fue clave para Filadelfia con 23 puntos, incluidos cinco triples, en su primer Juego 7 dentro de los Playoffs de la NBA. Sixers rompe la historia reciente ante Boston El triunfo tuvo un valor especial para los Sixers, no sólo por la clasificación, sino por la manera en que llegó. Boston había tomado ventaja de 3-1 en la eliminatoria, pero Filadelfia ganó tres partidos consecutivos para cambiar por completo el rumbo de la serie y dejar fuera a los Celtics en su propia duela.

De acuerdo con el contexto previo al duelo, los equipos que toman ventaja de 3-1 suelen ganar la serie en la gran mayoría de los casos, por lo que la remontada de los 76ers quedó marcada como una de las más importantes de esta postemporada. Boston llegó al Juego 7 con una baja sensible: Jayson Tatum fue descartado por molestias en la rodilla izquierda, situación que modificó el plan de Joe Mazzulla y obligó a los Celtics a buscar respuestas con Jaylen Brown y Derrick White como principales referentes. Brown terminó con 33 puntos, mientras que White aportó 26, pero la reacción no alcanzó para evitar la eliminación. Filadelfia sobrevive al cierre y avanzan en los Playoffs de la NBA Filadelfia llegó a tener una ventaja amplia durante el encuentro, aunque Boston recortó la diferencia hasta poner presión en los minutos finales.

Sin embargo, los Sixers cerraron mejor el partido, encontraron puntos oportunos con Maxey y Embiid, y sostuvieron una victoria que cambia el panorama de la Conferencia Este. Con este resultado, 76ers sigue con vida en los Playoffs de la NBA y deja fuera a los Celtics, que cerró una temporada de 56-26 y se despidió antes de lo esperado.

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