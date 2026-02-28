Bombardeos en Medio Oriente causarían suspensión de la Finalissima en Qatar y los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita

Deportes
/ 28 febrero 2026
    Bombardeos en Medio Oriente causarían suspensión de la Finalissima en Qatar y los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
    El Estadio Lusail de Doha y los circuitos de Bahréin y Arabia Saudita permanecen bajo monitoreo internacional ante la tensión en Medio Oriente que podría afectar la Finalissima y la temporada 2026 de Fórmula 1. FOTOS: ESPECIAL

La escalada militar en la región del Golfo obliga a UEFA, CONMEBOL y Fórmula 1 a activar protocolos de seguridad y evaluar posibles cambios

La escalada de violencia en Medio Oriente, tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta militar en la región, ya impacta al deporte internacional.

Los cierres temporales del espacio aéreo en países del Golfo Pérsico y las alertas de seguridad emitidas por distintos gobiernos colocaron bajo revisión eventos de alto perfil como la Finalissima 2026 y parte del calendario de la Fórmula 1.

Finalissima 2026 en Qatar, bajo evaluación por motivos de seguridad

La Finalissima 2026, programada para disputarse el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, enfrenta un escenario de incertidumbre.

El duelo entre la Selección de Argentina y la Selección de España estaba previsto como uno de los partidos más atractivos del calendario internacional previo al Mundial 2026; sin embargo, la tensión geopolítica en la zona obligó a los organizadores a mantener monitoreo permanente.

Autoridades locales reportaron activaciones de protocolos de seguridad y restricciones temporales en vuelos comerciales, situación que podría afectar la logística de ambas selecciones y de los aficionados internacionales.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de cancelación o cambio de sede, organismos como la UEFA, la CONMEBOL y la FIFA siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

Fórmula 1 monitorea la situación en Bahréin y Arabia Saudita

En el automovilismo, la Fórmula 1 confirmó que mantiene vigilancia constante sobre la situación en Medio Oriente, particularmente por las fechas programadas en el Gran Premio de Bahréin y el Gran Premio de Arabia Saudita.

La categoría reina del automovilismo señaló que trabaja en coordinación con la FIA y con autoridades locales para evaluar riesgos y planes de contingencia.

Algunos equipos ya reportaron ajustes en itinerarios de vuelo debido a cierres parciales del espacio aéreo en la región, lo que refleja el impacto logístico inmediato del conflicto.

Por ahora, tanto la Finalissima como las fechas de la Fórmula 1 continúan en pie, pero bajo revisión permanente. La prioridad declarada por los organizadores es garantizar la seguridad de atletas, equipos técnicos y aficionados.

