Bombardeos en Medio Oriente causarían suspensión de la Finalissima en Qatar y los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita

La escalada de violencia en Medio Oriente, tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta militar en la región, ya impacta al deporte internacional.

Los cierres temporales del espacio aéreo en países del Golfo Pérsico y las alertas de seguridad emitidas por distintos gobiernos colocaron bajo revisión eventos de alto perfil como la Finalissima 2026 y parte del calendario de la Fórmula 1.

Finalissima 2026 en Qatar, bajo evaluación por motivos de seguridad

La Finalissima 2026, programada para disputarse el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, enfrenta un escenario de incertidumbre.

El duelo entre la Selección de Argentina y la Selección de España estaba previsto como uno de los partidos más atractivos del calendario internacional previo al Mundial 2026; sin embargo, la tensión geopolítica en la zona obligó a los organizadores a mantener monitoreo permanente.

Autoridades locales reportaron activaciones de protocolos de seguridad y restricciones temporales en vuelos comerciales, situación que podría afectar la logística de ambas selecciones y de los aficionados internacionales.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de cancelación o cambio de sede, organismos como la UEFA, la CONMEBOL y la FIFA siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos.