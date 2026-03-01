Álvaro Fidalgo marca en el empate 2-2 del Real Betis en LaLiga en el derbi de Sevilla

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 1 marzo 2026
    Álvaro Fidalgo marca en el empate 2-2 del Real Betis en LaLiga en el derbi de Sevilla
    Álvaro Fidalgo celebra su gol con el Real Betis en el empate 2-2 frente al Sevilla FC durante el Gran Derbi disputado en Sevilla, España, por la jornada 26 de LaLiga. FOTO: EFE

Desde el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo firmó su primer gol con el Real Betis en la jornada 26 de LaLiga 2025-26, en un vibrante empate ante el Sevilla FC que impacta la lucha por puestos europeos

Real Betis Balompié y Sevilla FC protagonizaron un vibrante Gran Derbi sevillano en la jornada 26 de LaLiga 2025-26, celebrado en el Estadio La Cartuja, que terminó 2-2 y en el que el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo, anotó su primer gol con el Betis en el clásico de la ciudad.

El duelo, clásico entre los dos equipos más grandes de Sevilla, Andalucía, España, respondió a las expectativas por su intensidad y momentos de alta tensión, con dominio alternado y mucha acción ofensiva.

Desde el inicio, el Betis impuso su ritmo y se puso en ventaja gracias a un gol de Antony al minuto 16, tras aprovechar un rebote dentro del área.

TE PUEDE INTERESAR: Irán amenaza con no jugar el Mundial 2026 tras bombardeo y suspende su liga local

A los 37′, Álvaro Fidalgo marcó el 2-0 parcial tras culminar un contragolpe con un remate ajustado al poste, festejando su primer gol oficial con el Real Betis y rompiendo una extensa racha sin goles de mexicanos en LaLiga.

La anotación de Fidalgo destacó no solo por su belleza y oportunidad, sino también porque terminó con 821 días sin un gol de un jugador mexicano en la máxima categoría del fútbol español antes de su tanto en este derbi.

En la segunda mitad, el Sevilla FC cambió el ritmo del partido, adelantó líneas y consiguió descontar primero con un cabezazo de Alexis Sánchez al 62′, reduciendo la desventaja.

El equipo nervionense siguió empujando y, cerca del final, Isaac Romero selló el 2-2 definitivo con un potente zurdazo que silenció momentáneamente La Cartuja y arrancó la celebración de su afición.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, reconoció la frustración por dejar escapar un triunfo prácticamente asegurado en la primera mitad, lamentando el retroceso de su equipo en el complemento.

Por su parte, la reacción sevillista y la remontada en el segundo tiempo reforzaron la moral del Sevilla en su lucha por la permanencia en LaLiga.

El empate 2-2 entre Real Betis y Sevilla mantiene al Betis bien posicionado en la lucha por puestos europeos, mientras que el Sevilla suma un punto clave en su objetivo de alejarse de la zona baja de la tabla.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Sevilla

Organizaciones


Real Betis
LaLiga
Sevilla FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”.

Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado.

Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG