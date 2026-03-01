Álvaro Fidalgo marca en el empate 2-2 del Real Betis en LaLiga en el derbi de Sevilla

Real Betis Balompié y Sevilla FC protagonizaron un vibrante Gran Derbi sevillano en la jornada 26 de LaLiga 2025-26, celebrado en el Estadio La Cartuja, que terminó 2-2 y en el que el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo, anotó su primer gol con el Betis en el clásico de la ciudad. El duelo, clásico entre los dos equipos más grandes de Sevilla, Andalucía, España, respondió a las expectativas por su intensidad y momentos de alta tensión, con dominio alternado y mucha acción ofensiva. Desde el inicio, el Betis impuso su ritmo y se puso en ventaja gracias a un gol de Antony al minuto 16, tras aprovechar un rebote dentro del área. TE PUEDE INTERESAR: Irán amenaza con no jugar el Mundial 2026 tras bombardeo y suspende su liga local

A los 37′, Álvaro Fidalgo marcó el 2-0 parcial tras culminar un contragolpe con un remate ajustado al poste, festejando su primer gol oficial con el Real Betis y rompiendo una extensa racha sin goles de mexicanos en LaLiga. La anotación de Fidalgo destacó no solo por su belleza y oportunidad, sino también porque terminó con 821 días sin un gol de un jugador mexicano en la máxima categoría del fútbol español antes de su tanto en este derbi. En la segunda mitad, el Sevilla FC cambió el ritmo del partido, adelantó líneas y consiguió descontar primero con un cabezazo de Alexis Sánchez al 62′, reduciendo la desventaja. El equipo nervionense siguió empujando y, cerca del final, Isaac Romero selló el 2-2 definitivo con un potente zurdazo que silenció momentáneamente La Cartuja y arrancó la celebración de su afición. El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, reconoció la frustración por dejar escapar un triunfo prácticamente asegurado en la primera mitad, lamentando el retroceso de su equipo en el complemento.

Por su parte, la reacción sevillista y la remontada en el segundo tiempo reforzaron la moral del Sevilla en su lucha por la permanencia en LaLiga. El empate 2-2 entre Real Betis y Sevilla mantiene al Betis bien posicionado en la lucha por puestos europeos, mientras que el Sevilla suma un punto clave en su objetivo de alejarse de la zona baja de la tabla.

