Fracasa Checo Pérez en Mónaco: Saldrá 18 tras caótica clasificación; Kimi Antonelli sorprende con la pole

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    Fracasa Checo Pérez en Mónaco: Saldrá 18 tras caótica clasificación; Kimi Antonelli sorprende con la pole
    Checo Pérez largará desde el lugar 18, mientras Kimi Antonelli se quedó con la pole por solo 0.043 segundos sobre Max Verstappen. FOTO: AP

El mexicano tendrá una complicada carrera, donde largará desde los últimos sitios de la parrilla, mientras que el italiano de Mercedes sorprendió a los Ferrari

Sergio “Checo” Pérez enfrentará uno de los retos más complicados de la temporada 2026 de Fórmula 1, luego de quedar ubicado en la posición 18 de la parrilla de salida para el Gran Premio de Mónaco, una carrera donde adelantar suele ser una misión casi imposible por las características del circuito callejero de Montecarlo.

El piloto mexicano de Cadillac quedó eliminado en la primera parte de la clasificación y partirá desde la zona baja del pelotón, por delante de Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll.

El resultado complica las aspiraciones de Checo, quien necesitará una estrategia perfecta, buen ritmo de carrera y posibles incidentes para intentar escalar posiciones en una de las pistas más estrechas y exigentes del calendario.

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La gran historia del sábado la protagonizó Andrea Kimi Antonelli, quien consiguió la pole position del GP de Mónaco con Mercedes.

El joven italiano marcó una vuelta de 1:12.051 y superó por apenas 43 milésimas a Max Verstappen, en una definición cerrada que confirmó su gran momento dentro del campeonato.

Antonelli, líder de la temporada, volvió a demostrar velocidad pura en clasificación y saldrá desde la primera posición en una pista donde arrancar adelante puede ser determinante.

Detrás de él partirá Verstappen, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc ocuparán la segunda fila con Ferrari, en una parrilla que promete una salida de alta tensión rumbo a la primera curva.

Para Checo Pérez, el panorama es mucho más complejo. Mónaco castiga cualquier error y ofrece pocas oportunidades de rebase, por lo que Cadillac tendrá que apostar por la estrategia, el manejo de neumáticos y la posibilidad de aprovechar un safety car para meter al mexicano de nuevo en la pelea.

El tapatío llega a la carrera con la necesidad de transformar una clasificación difícil en una actuación sólida.

Aunque largar 18 reduce sus opciones de puntos, Mónaco también suele abrir espacio a carreras caóticas, donde la paciencia, la concentración y las decisiones desde el muro pueden cambiar el destino de un domingo.

El GP de Mónaco volverá a poner a prueba la capacidad de Checo Pérez para competir bajo presión, mientras Antonelli buscará convertir una pole de autoridad en una victoria que podría fortalecer aún más su candidatura al campeonato de Fórmula 1.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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