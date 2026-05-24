¡Final de locura! Antonelli, Hamilton y Verstappen suben al podio del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá dejó varios frentes abiertos en la temporada de la Fórmula 1. La victoria fue para el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien aprovechó el abandono de su compañero de equipo para quedarse con el liderato y controlar la carrera en la parte final. Detrás de él, Lewis Hamilton consiguió uno de sus resultados más importantes desde su llegada a Ferrari al terminar segundo, luego de superar a Max Verstappen en las últimas vueltas. La competencia comenzó con complicaciones incluso antes de la largada oficial. El monoplaza de Arvid Lindblad quedó detenido en la parrilla y obligó a repetir el procedimiento de salida. Cuando finalmente se apagaron los semáforos, Lando Norris tomó el primer lugar gracias a una estrategia diferente de neumáticos, aunque la ventaja duró poco.

El británico había apostado por gomas intermedias en una pista que comenzaba a secarse tras la lluvia previa. La decisión lo obligó a entrar temprano a pits para cambiar al compuesto medio. Su compañero, Oscar Piastri, sufrió una situación similar y cayó hasta el fondo del pelotón. Norris abandonó más adelante por problemas en el motor Mercedes, mientras que Piastri no logró recuperarse y terminó fuera de la zona de puntos.

Con los McLaren fuera de la pelea, Antonelli tomó protagonismo. El italiano rebasó rápidamente a George Russell y se colocó al frente de la carrera durante los primeros giros. Sin embargo, Russell recuperó la posición en la vuelta siete y ambos protagonizaron varios intercambios por el liderato. Uno de los momentos más discutidos llegó en la vuelta 24, cuando Antonelli atacó por fuera en la última chicana y terminó recortando la curva para regresar delante de Russell. El piloto italiano consideró que había espacio insuficiente, pero desde el muro le ordenaron devolver la posición para evitar una sanción. La pelea se resolvió poco después. En la vuelta 30, Russell abandonó por una falla en la unidad de potencia y dejó a Antonelli nuevamente en la punta. El Virtual Safety Car favoreció a los líderes para realizar su última parada en pits y preparar el cierre de carrera. Antonelli mantuvo el ritmo tras el reinicio y construyó una diferencia suficiente para controlar el resto de la prueba. Más atrás, Hamilton encontró el momento para atacar a Verstappen y quedarse con el segundo lugar a seis vueltas del final, resultado que representó su primer podio importante con Ferrari en la temporada. Otro de los nombres destacados del día fue Franco Colapinto. El argentino aprovechó el caos de la primera parte y una estrategia efectiva para terminar sexto, el mejor resultado de su trayectoria en Fórmula 1, superando el séptimo sitio que había logrado anteriormente en Miami.

Checo Pérez abandona en Canadá La carrera también dejó un resultado complicado para Sergio Pérez. El mexicano sufrió su primer abandono de la temporada en la vuelta 43, luego de que la suspensión delantera derecha de su Cadillac se rompiera mientras rodaba dentro del top diez. Pérez no había encontrado ritmo desde las primeras vueltas y la falla mecánica terminó por cerrar un fin de semana complicado para el piloto tapatío, que ahora buscará recuperarse en la siguiente fecha del campeonato.

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