GP de Austria: George Russell conquista la pole; Checo Pérez largará desde el lugar 19

George Russell dio un golpe de autoridad en la clasificación del Gran Premio de Austria al quedarse con la pole position tras una sesión marcada por cambios constantes en la cima y una investigación de los comisarios que mantuvo en suspenso el resultado. Mientras tanto, el mexicano Sergio Pérez volvió a enfrentar una complicada jornada y partirá desde la posición 19 en la carrera del domingo. El circuito de Red Bull Ring ofreció una clasificación con distintos protagonistas. Durante las dos primeras rondas, el joven italiano Kimi Antonelli fue el piloto más rápido al liderar tanto la Q1 como la Q2, confirmando el buen rendimiento que Mercedes había mostrado desde las prácticas libres.

Con ese antecedente, Antonelli arrancó la Q3 como uno de los favoritos para quedarse con la pole. Sin embargo, en el momento decisivo apareció su compañero de equipo. En los primeros intentos de la ronda definitiva, Max Verstappen tomó momentáneamente la delantera con un tiempo de 1:06.475, aunque poco después Antonelli lo desplazó con una vuelta de 1:06.414. Russell también se metió en la pelea al registrar 1:06.457, dejando a los tres separados por apenas unas centésimas. Detrás de ellos se ubicaban Oscar Piastri, Charles Leclerc y Lando Norris, mientras que Lewis Hamilton perdió su primera oportunidad tras salirse ligeramente de la pista.

Russell aprovechó el momento decisivo Cuando restaban pocos minutos para concluir la clasificación, Hamilton marcó un tiempo que lo colocó provisionalmente en la primera posición. Instantes después, Leclerc mejoró ese registro y parecía encaminado a asegurar la pole. Sin embargo, el panorama cambió cuando Verstappen sufrió una salida de pista en la curva nueve, provocando banderas amarillas en el sector. Russell y Antonelli venían detrás del neerlandés, pero el británico logró completar una vuelta de 1:06.113 que terminó siendo la más rápida de toda la sesión. La maniobra fue revisada por los comisarios para determinar si había respetado la señalización de bandera amarilla. Tras analizar la telemetría, las autoridades concluyeron que Russell redujo suficientemente la velocidad, por lo que conservaría la pole position. Con ello, el británico encabezará la parrilla de salida, seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Antonelli terminó cuarto después de optar por abortar su último intento debido a las banderas amarillas, mientras que Verstappen saldrá quinto.

Pérez sigue sin encontrar ritmo Para Sergio Pérez, la clasificación volvió a ser complicada. El mexicano tuvo poca actividad durante la jornada del viernes y no consiguió encontrar el ritmo necesario para avanzar más allá de la Q1. Con un mejor tiempo de 1:08.945, Pérez superó únicamente a Valtteri Bottas y arrancará desde el lugar 19 de la parrilla, una posición que lo obligará a buscar una carrera de remontada. Los Aston Martin ocuparon los últimos lugares de la clasificación, con Fernando Alonso por delante de Lance Stroll, mientras que Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 tras perder su última vuelta por un sobreviraje en la primera curva. La carrera del domingo ofrecerá un escenario distinto, con Russell defendiendo la pole frente a Ferrari y Verstappen, mientras Pérez intentará recuperar posiciones en un trazado donde los rebases suelen ser una posibilidad.

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