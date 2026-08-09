Dominga Pérez, comerciante de 82 años, fue asesinada durante presunto robo de 90 pesos en Puebla

Dominga Pérez Comisario, una mujer adulta mayor de 82 años, fue asesinada por 90 pesos, la cantidad que había ganado en un día de trabajo, en Amozoc, Puebla; donde era conocida por dedicarse durante años a la venta de cemitas en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, mientras regresaba a su casa. Su nombre se ha convertido en una historia de indignación entre vecinos y familiares, que exigieron justicia por la muerte de la mujer; la cual está siendo conocida por México.

CRIMEN CONTRA DOMINGA PÉREZ De acuerdo con los hechos, el crimen ocurrió la noche del 4 de agosto, cuando presuntamente un delincuente la interceptó para robarle el dinero que había obtenido de sus ventas, reportes locales indican que llevaba únicamente 90 pesos, cantidad que entregó al agresor antes de ser atacada físicamente. Dominga Pérez caminaba por un camino de terracería en la zona conocida como Las Ladrilleras, en San Salvador Chachapa, cuando fue interceptada por un hombre. La adulta mayor habría entregado los 90 pesos que llevaba consigo; sin embargo, el agresor presuntamente la golpeó con una piedra en la cabeza, provocándole lesiones que terminaron con su vida en el lugar. Las imágenes del hecho comenzaron a circular en redes sociales, en ella se ve a la mujer de avanzada edad caminando por una calle sin pavimentar, con bastón y cargando sus pertenencias, mientras un hombre presuntamente la seguía por varias calles antes de la agresión. Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades. Paramédicos acudieron al sitio, pero confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

ABREN INVESTIGACIÓN, NO INFORMAN DETENCIONES Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias correspondientes para iniciar la investigación y esclarecer el crimen. Los restos de la mujer de 82 años fueron trasladados al Servicio Médico Forense, medios de comunicación informaron que la necropsia estableció como causa de muerte al traumatismo craneoencefálico. La principal línea de investigación apuntó al robo del dinero, pero hasta el momento la Fiscalía de Puebla mantenía abierta la carpeta y tampoco se informó sobre personas detenidas. En redes circuló la versión de que uno de los principales sospechosos sería un familiar de la víctima, presuntamente al coincidir con el perfil observado en las grabaciones, pero no ha derivado en la localización ni captura del agresor.

DOMINGA ERA UNA MUJER TRABAJADORA Doña Dominga Pérez Comisario era una mujer trabajadora de 82 años que durante años se dedicó a la venta de cemitas en San Salvador Chachapa. Vecinos, clientes y familiares la describieron como una persona conocida y querida dentro de su comunidad, pues continuaba trabajando a su edad para obtener ingresos y salir adelante. Tras conocerse el asesinato, habitantes de la zona expresaron su indignación y exigieron justicia para que el responsable sea identificado y detenido. En redes sociales también comenzó a circular un video captado por cámaras de vigilancia en el que presuntamente se observan los momentos previos al ataque, cuando la mujer caminaba por la zona mientras un sujeto la seguía. DESPIDEN A DOMINGA El pasado viernes 7 de agosto, familiares, amigos, vecinos y clientes despidieron a Doña Dominga Pérez, la carroza fúnebre salió de la iglesia de San Mateo Mendizábal, en Amozoc, donde se realizó una misa de cuerpo presente. Decenas de personas acudieron con flores y fotografías para despedir a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un panteón de la región para recibir sepultura. Entre lágrimas, aplausos y muestras de cariño, sus seres queridos recordaron a Doña Dominga como una mujer dedicada al trabajo y cercana a su comunidad.

COMUNIDAD EXIGE JUSTICIA El caso generó indignación entre habitantes de San Salvador Chachapa y usuarios de redes sociales, quienes pidieron que el asesinato no quede impune. El centro Jóvenes Mendizábal Madrina Ana A.C. expresó sus condolencias a la familia de la víctima y realizó un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos, exigiendo qe el homicidio no quede sin castigo. “Que la muerte de la señora Dominga Pérez Comisario no quede impune”, señaló la organización en un mensaje publicado en redes sociales.

Mientras familiares enfrentan el duelo por la pérdida de Doña Dominga, la comunidad continúa exigiendo justicia por la mujer que, a sus 82 años, seguía trabajando todos los días para ganarse la vida. El caso expone la situación de personas vulnerables como Dominga, que a su avanzada edad continuaba trabajando; así como la exigencia de esclarecimiento ante las imágenes previas al ataque, la falta de una versión oficial detallada sobre la mecánica del crimen y la ausencia de detenidos.