¡En un 96%! ¿México vs Ecuador o sorpresa? El Tricolor aún no tiene rival seguro en 16avos

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    ¡En un 96%! ¿México vs Ecuador o sorpresa? El Tricolor aún no tiene rival seguro en 16avos
    México espera rival definitivo para los 16avos del Mundial 2026, con Ecuador como principal candidato para enfrentar al Tri. FOTOS: AP

La Selección Mexicana apunta a enfrentar a la Tri en dieciseisavos del Mundial 2026, aunque una combinación remota aún podría cambiar el cruce

México ya perfila rival para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, aunque el cruce todavía debe esperar el cierre total de la fase de grupos.

El Tricolor apunta a enfrentar a Ecuador el martes 30 de junio, a las 7 de la noche, en el Estadio CDMX; sin embargo, aún existe una combinación remota que podría mover la llave y mandarlo contra Escocia.

La victoria de España sobre Uruguay y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita dejaron fuera de la ecuación al tercer lugar del Grupo H, mientras que el Grupo I ya había definido a Senegal como tercero. Con ese acomodo, Ecuador, tercero del Grupo E, fue colocado en la ruta del conjunto mexicano.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/ecuador-tumba-a-alemania-en-nueva-jersey-y-avanza-a-16avos-del-mundial-2026-PN21687976

El equipo de Javier Aguirre terminó como líder del Grupo A con paso perfecto: venció 2-0 a Sudáfrica en el debut, superó 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara y cerró con un contundente 3-0 ante Chequia.

Con nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra, México aseguró la primera posición de su sector y jugará su primer duelo de eliminación directa en casa.

La duda está en la asignación de los mejores terceros. Al ser 1A, México enfrentará a un tercero de los grupos C, E, F, H o I.

Ecuador, que terminó tercero del Grupo E, tomó fuerza como posible rival tras vencer 2-1 a Alemania, resultado con el que llegó a cuatro puntos y aseguró su clasificación a la ronda de 32.

Antes, la Tri había caído 1-0 ante Costa de Marfil y empatado 0-0 con Curazao.

El panorama se aclaró todavía más con el cierre del Grupo H, donde Uruguay quedó eliminado tras perder 1-0 ante España, mientras Cabo Verde avanzó como segundo.

En el Grupo I, Senegal goleó 5-0 a Irak y terminó tercero, aunque su clasificación también depende de la tabla general de terceros. Con esos resultados, Ecuador quedó muy cerca de ser colocado en el camino del Tri.

La única ruta que podría cambiar el cruce necesita una cadena de resultados poco probable: que Bélgica le gane a Nueva Zelanda, que Egipto derrote a Irán, que Congo no supere a Uzbekistán, que Argelia pierda por dos goles ante Austria y que Ghana venza a Croacia por tres tantos. Si todo eso ocurre, la matriz de FIFA podría mandar al tercero del Grupo C, Escocia, contra México.

Por ahora, el escenario más fuerte es México vs Ecuador, con una probabilidad cercana al 96 por ciento, mientras que la opción de México vs Escocia luce mínima.

El México vs Ecuador podrá verse en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, además de TUDN y ViX. Para el Tri será su primera prueba de eliminación directa en casa, con la posibilidad de dar otro paso hacia el ansiado quinto partido.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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