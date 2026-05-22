GP de Canadá: Checo Pérez en el fondo de la tabla; Antonelli lidera la práctica libre

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, firmó el mejor tiempo en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal y que este fin de semana vuelve a tener formato sprint dentro del calendario de la Fórmula Uno. Antonelli, quien lidera el campeonato, marcó su vuelta más rápida con neumático blando en el trazado canadiense de 4.361 metros. Su registro fue de 1:13.402 minutos, suficiente para colocarse en la primera posición de la tabla de tiempos durante la sesión.

El dominio de Mercedes se reflejó también en el segundo lugar, donde terminó el británico George Russell. El compañero de equipo del italiano se quedó a 142 milésimas de su registro, con un tiempo de 1:13.544. Russell, además, se mantiene como segundo en el campeonato, a 20 puntos del líder.

Detrás de los dos Mercedes apareció Lewis Hamilton, quien cerró la práctica con un tiempo de 1:14.176. El británico quedó por detrás de los dos primeros lugares, en una sesión en la que la escudería alemana marcó el ritmo desde las primeras vueltas y dio señales de buen rendimiento en este inicio de fin de semana. EL BALANCE DE CHECO PÉREZ En contraste, el mexicano Sergio “Checo” Pérez no tuvo un inicio favorable en la pista canadiense. El piloto de Red Bull finalizó en la posición 21, con una diferencia de 4.524 segundos respecto al mejor tiempo de Antonelli. Pérez había señalado en la previa que las actualizaciones del auto podrían ayudarle en este circuito, pero en esta primera sesión no logró reflejar mejoras en los tiempos. Más atrás terminó Franco Colapinto, quien ocupó el último lugar de la tabla tras enfrentar problemas con el acelerador que lo mantuvieron la mayor parte del entrenamiento dentro de los garajes. Su actividad en pista fue limitada y no pudo completar una tanda representativa.

En una situación similar se encontró Valtteri Bottas, quien finalizó apenas por delante de Pérez y Colapinto. El piloto finlandés también quedó lejos de los tiempos de punta, con una diferencia cercana a los 4.4 segundos respecto al líder, y con un rendimiento muy parecido al de su compañero en la escudería Cadillac. Con este primer ensayo concluido, la atención se traslada ahora a la sesión de clasificación para la carrera sprint, programada para este sábado a las 14:30 horas, donde los equipos buscarán ajustar detalles en un fin de semana que apenas comienza a tomar forma en Montreal.

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