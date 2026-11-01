Kimi Antonelli es campeón de F1 en México; Verstappen gana y Checo Pérez termina 17

La F1 coronó a su nuevo campeón en México. Andrea Kimi Antonelli aseguró el Mundial de Pilotos 2026 al terminar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Max Verstappen consiguió su sexta victoria y Checo Pérez fue decimoséptimo. Con apenas 20 años, dos meses y siete días, el piloto de Mercedes se convirtió en el monarca más joven de la historia, superando el récord que Sebastian Vettel estableció en 2010. Devolvió el título a Italia, después de 73 años: el último campeón de ese país había sido Alberto Ascari, en 1953.

Antonelli llegó a la decimonovena fecha con una ventaja de 123 puntos sobre su compañero George Russell. Necesitaba finalizar entre los nueve primeros para garantizar la corona, y superó el objetivo: subió al podio junto a dos multicampeones, Verstappen y Lewis Hamilton, segundo con Ferrari.

El festejo italiano contrastó con la victoria del neerlandés de Red Bull, quien volvió a imponer su dominio en México. Verstappen, que había partido quinto por una penalización en la parrilla, resistió la presión de Hamilton para ganar por sexta ocasión en el circuito capitalino. La competencia cambió desde el arranque. Charles Leclerc superó a Hamilton y recibió una sanción de cinco segundos por abandonar la pista. George Russell también recibió diez segundos de castigo por un contacto con Isack Hadjar, mientras Verstappen aprovechó las estrategias para tomar la punta. El momento de mayor tensión llegó en la vuelta 45, cuando Valtteri Bottas rompió la suspensión de su Cadillac y se estrelló contra las barreras de la primera curva. La bandera roja detuvo la carrera para reparar las protecciones. En la reanudación, Hamilton atacó a Verstappen, pero el neerlandés mantuvo el liderato. Antonelli, por su parte, adelantó a Leclerc para recuperar el tercer puesto. Más tarde, otro accidente, ahora de Arvid Lindblad, provocó la intervención del auto de seguridad y dejó un cierre ajustado.

El italiano aseguró su posición y la corona, mientras Leclerc fue cuarto y Lando Norris, quinto. Russell, Piastri, Colapinto, Lawson y Gasly cerraron el top 10. Para Checo Pérez, la tarde tuvo un significado histórico, aunque no llegó acompañada de puntos. El mexicano celebró su largada número 300 en la Fórmula 1 frente a su afición y con Cadillac, escudería debutante. Arrancó vigésimo y llegó a ubicarse entre los primeros 14 corredores. Sin embargo, una parada problemática en boxes lo hizo retroceder y recibió cinco segundos de sanción por superar el límite de velocidad en el carril de pits. Aunque recuperó lugares tras la bandera roja, concluyó en el puesto 17 y quedó fuera de la zona de puntos ante su público.

Con 380 unidades, Antonelli ya es campeón matemático a falta de cuatro Grandes Premios. La temporada continuará el 8 de noviembre en São Paulo, pero México quedará señalado como el lugar de su primera coronación, la sexta celebración de Verstappen y la carrera 300 de Checo Pérez.