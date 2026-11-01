Javier Aguirre logra su primera victoria con Valencia y mantiene viva la esperanza de salvación en LaLiga

Javier Aguirre consiguió su primera victoria como entrenador del Valencia en LaLiga 2026-27, luego de imponerse 1-0 al Elche este domingo, en el Estadio Manuel Martínez Valero, durante la Jornada 11. El resultado representa un respiro para el técnico mexicano, que intenta sacar al conjunto español de la zona de descenso. El llamado Vasco llegó al compromiso sin triunfos en sus tres encuentros anteriores, con dos empates y una derrota.

La necesidad de puntos era evidente frente a un rival directo por la permanencia, aunque el Valencia tuvo que resistir durante buena parte del partido para llevarse la victoria como visitante. Elche tomó la iniciativa en el primer tiempo y estuvo cerca de abrir el marcador cuando Lucas Cepeda estrelló un disparo en el travesaño. Los locales controlaron la posesión y generaron oportunidades, mientras que los dirigidos por Aguirre apostaron por mantener el orden defensivo y encontrar espacios al contragolpe. La diferencia llegó desde el banquillo. Umar Sadiq, quien regresó después de siete jornadas de ausencia por lesión, ingresó al minuto 61 y solo ocho minutos más tarde marcó el único gol. Javi Guerra lanzó un pase hacia Arnaut Danjuma, quien asistió al delantero nigeriano para que recortara dentro del área y venciera al portero Matías Dituro al 69’. El cierre exigió otra intervención decisiva. En el tiempo agregado, Stole Dimitrievski evitó el empate con una atajada ante Federico Redondo, después de que el propio Dituro se sumara al ataque en busca de rescatar un punto.

Con este triunfo, Valencia llegó a nueve unidades y se mantiene en el puesto 19 de la clasificación, pero quedó a solo un punto del Elche, que ocupa la posición 17 y marca el límite de la salvación. “Es un triunfo muy importante en forma y fondo”, declaró Aguirre tras el encuentro, consciente de que la recuperación apenas comienza. El estratega reconoció que el equipo no podía descolgarse de sus competidores y celebró el regreso de Sadiq, cuya anotación permitió cortar la sequía de triunfos. El siguiente reto será recibir al Real Madrid el sábado 7 de noviembre en Mestalla, un compromiso que pondrá a prueba la reacción del equipo valencianista.