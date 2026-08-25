La F1 derrapa con Apple TV: audiencia se desploma hasta 68% en Estados Unidos

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    La F1 derrapa con Apple TV: audiencia se desploma hasta 68% en Estados Unidos
    La exclusividad de Apple TV modificó la forma de seguir la Fórmula 1 en Estados Unidos y encendió alertas por sus cifras de audiencia. FOTO: ESPECIAL

El cambio de plataforma redujo el alcance entre los espectadores ocasionales, aunque los usuarios que permanecen conectados consumen más carreras y contenido

La Fórmula 1 cambió el cable por Apple TV en Estados Unidos, pero el salto al streaming encendió una alarma. Un análisis de Samba revela que seis de los nueve Grandes Premios estudiados en 2026 registraron descensos de al menos 13% frente a las transmisiones de ESPN y ABC de 2025.

El derrape más severo apareció en dos vitrinas esenciales. El Gran Premio de Miami perdió 68% de alcance interanual y el de Mónaco cayó 66%.

Canadá retrocedió 23%, Barcelona 24%, Austria 13% y Gran Bretaña 16%. El contraste inquieta porque Miami y Mónaco estuvieron entre las carreras más vistas de 2025, cuando ABC las llevó a un público mucho mayor.

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El arranque había disimulado el problema. Australia bajó 4%, China 1% y Japón se mantuvo sin cambios. La curiosidad por la plataforma y las pruebas gratuitas habrían impulsado esos números; después, el muro de pago comenzó a cobrar factura.

Apple TV cuesta 12.99 dólares mensuales y es la única vía para ver toda la F1 en vivo en Estados Unidos, una barrera para el aficionado ocasional.

El golpe luce mayor al recordar que la F1 cerró 2025 con un récord estadounidense: 1.3 millones de televidentes en promedio por carrera y un crecimiento acumulado de 135% durante los ocho años de la era ESPN.

Apple apostó unos 150 millones de dólares anuales por los derechos hasta 2030. La producción luce de alta gama; el alcance, por ahora, no.

Los datos exigen cautela. Samba mide televisores inteligentes compatibles y no captura todo el consumo desde dispositivos Apple. La propia F1 sostiene que su audiencia interanual creció y que las horas vistas aumentaron 13%, pero no publicó cifras comparables con Nielsen.

El matiz no apaga el foco rojo: quienes entran a Apple TV ven casi el doble y siguen más carreras, aunque la base total sería menor.

La alianza enfrenta su primera gran curva. Apple puede ganar suscriptores leales, pero la Fórmula 1 corre el riesgo de volverse un producto premium para convencidos, justo cuando buscaba dejar de ser un nicho en Estados Unidos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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