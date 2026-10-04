Infantino, señalado por Rui Pinto en el escándalo financiero del Manchester City

El escándalo financiero que vuelve a sacudir al Manchester City ha alcanzado a una de las figuras más poderosas del futbol mundial. Rui Pinto, responsable de las filtraciones de Football Leaks, señaló a Gianni Infantino por su actuación durante el proceso de 2014, cuando el actual presidente de la FIFA era secretario general de la UEFA. Las acusaciones de Pinto recuperaron fuerza después de que una comisión independiente declarara al Manchester City culpable de prácticamente todos los cargos relacionados con las reglas financieras de la Premier League. El club fue señalado por 115 infracciones cometidas durante nueve temporadas, aunque las sanciones todavía están pendientes y el equipo anunció que apelará. Pinto sostiene que Infantino ya conocía las irregularidades del Manchester City en 2014 y que utilizó su posición dentro de la UEFA para intervenir en el proceso disciplinario.

Las acusaciones no son completamente nuevas. Los documentos de Football Leaks ya habían revelado en 2018 que Infantino intervino en las negociaciones de 2014 entre la UEFA y el Manchester City. Una investigación de L’Équipe basada en esos documentos señaló que el entonces secretario general de la UEFA participó directamente en la negociación de un acuerdo más favorable para el club inglés. UN ACUERDO QUE EVITÓ UN CASTIGO MAYOR En aquel momento, el City enfrentaba acusaciones relacionadas con el Fair Play Financiero de la UEFA. Entre los señalamientos estaban pérdidas muy superiores al límite permitido y contratos de patrocinio considerados inflados por los investigadores. La resolución terminó con una multa económica y restricciones para el club, pero no con su expulsión de las competiciones europeas. El City aceptó en mayo de 2014 una sanción que incluía una multa de hasta 49 millones de libras, además de restricciones en su plantilla para la Champions League y límites a sus fichajes. El PSG recibió un castigo similar. De acuerdo con documentos revelados posteriormente, Infantino participó en las negociaciones para alcanzar ese acuerdo. Una investigación de L’Équipe reportó que incluso había enviado una propuesta al presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, con una reducción considerable de la multa que inicialmente se contemplaba. El fundador de Football Leaks no se limitó a cuestionar las decisiones tomadas hace más de una década. También lanzó un duro ataque personal contra el actual presidente de la FIFA. Pinto calificó a Infantino como ”un cáncer para el futbol” y sostuvo que, por sus actuaciones como secretario general de la UEFA y posteriormente como presidente de la FIFA, no debería tener un lugar en el futuro del deporte. Las declaraciones de Pinto deben entenderse como acusaciones suyas y no como una nueva resolución que haya declarado culpable a Infantino. Los documentos de Football Leaks ya habían generado investigaciones y controversias sobre las negociaciones de 2014, pero el actual señalamiento vuelve a poner el papel del dirigente bajo los reflectores. EL CITY, ANTE UN PROBLEMA MUCHO MAYOR El momento en que reaparecen estas acusaciones no es casual. El pasado 29 de septiembre, la Premier League confirmó que una comisión independiente había declarado al Manchester City culpable de múltiples infracciones financieras cometidas entre 2009/10 y 2017/18. La investigación también determinó que el club incumplió varias obligaciones de cooperación durante el proceso. Las posibles consecuencias todavía no están definidas. El abanico de sanciones puede incluir multas, reducción de puntos e incluso medidas deportivas mucho más severas, aunque cualquier castigo deberá determinarse después del proceso correspondiente y de la apelación del Manchester City. Por ahora, el escándalo tiene dos frentes: el futuro deportivo del Manchester City y las preguntas sobre lo ocurrido dentro de la UEFA en 2014. Más de una década después, los documentos de Football Leaks vuelven a colocar a Gianni Infantino en el centro de una controversia que amenaza con seguir creciendo.

”Abusó de su autoridad, compartió documentos confidenciales y, en resumen, burló a la cámara de investigación”, afirmó el portugués en sus señalamientos publicados recientemente. Según su versión, Infantino habría buscado que el City y el Paris Saint-Germain recibieran únicamente castigos económicos, en lugar de enfrentar una investigación que pudiera terminar con su exclusión de la Champions League.

Las acusaciones no son completamente nuevas. Los documentos de Football Leaks ya habían revelado en 2018 que Infantino intervino en las negociaciones de 2014 entre la UEFA y el Manchester City. Una investigación de L’Équipe basada en esos documentos señaló que el entonces secretario general de la UEFA participó directamente en la negociación de un acuerdo más favorable para el club inglés. UN ACUERDO QUE EVITÓ UN CASTIGO MAYOR En aquel momento, el City enfrentaba acusaciones relacionadas con el Fair Play Financiero de la UEFA. Entre los señalamientos estaban pérdidas muy superiores al límite permitido y contratos de patrocinio considerados inflados por los investigadores. La resolución terminó con una multa económica y restricciones para el club, pero no con su expulsión de las competiciones europeas. El City aceptó en mayo de 2014 una sanción que incluía una multa de hasta 49 millones de libras, además de restricciones en su plantilla para la Champions League y límites a sus fichajes. El PSG recibió un castigo similar. De acuerdo con documentos revelados posteriormente, Infantino participó en las negociaciones para alcanzar ese acuerdo. Una investigación de L’Équipe reportó que incluso había enviado una propuesta al presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, con una reducción considerable de la multa que inicialmente se contemplaba. RUI PINTO ARREMETE CONTRA INFANTINO El fundador de Football Leaks no se limitó a cuestionar las decisiones tomadas hace más de una década. También lanzó un duro ataque personal contra el actual presidente de la FIFA. Pinto calificó a Infantino como ”un cáncer para el futbol” y sostuvo que, por sus actuaciones como secretario general de la UEFA y posteriormente como presidente de la FIFA, no debería tener un lugar en el futuro del deporte. Las declaraciones de Pinto deben entenderse como acusaciones suyas y no como una nueva resolución que haya declarado culpable a Infantino. Los documentos de Football Leaks ya habían generado investigaciones y controversias sobre las negociaciones de 2014, pero el actual señalamiento vuelve a poner el papel del dirigente bajo los reflectores. EL CITY, ANTE UN PROBLEMA MUCHO MAYOR El momento en que reaparecen estas acusaciones no es casual. El pasado 29 de septiembre, la Premier League confirmó que una comisión independiente había declarado al Manchester City culpable de múltiples infracciones financieras cometidas entre 2009/10 y 2017/18. La investigación también determinó que el club incumplió varias obligaciones de cooperación durante el proceso. Las posibles consecuencias todavía no están definidas. El abanico de sanciones puede incluir multas, reducción de puntos e incluso medidas deportivas mucho más severas, aunque cualquier castigo deberá determinarse después del proceso correspondiente y de la apelación del Manchester City. Por ahora, el escándalo tiene dos frentes: el futuro deportivo del Manchester City y las preguntas sobre lo ocurrido dentro de la UEFA en 2014. Más de una década después, los documentos de Football Leaks vuelven a colocar a Gianni Infantino en el centro de una controversia que amenaza con seguir creciendo.