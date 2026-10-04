¡Par de reinas! Conquista Dua Lipa al cantar en español con Shakira desde Madrid

Fue una gran sorpresa para el público que asistió al concierto de Shakira en España cuando la colombiana presentó a Dua Lipa como su invitada musical y, junto a ella, interpretó ‘Antología’ en español.

Shakira y Dua Lipa protagonizaron uno de los momentos más comentados del octavo concierto de la colombiana en Madrid.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”, anunció Shakira antes de presentar a su invitada, de quien también se declaró fan.