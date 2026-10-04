¡Par de reinas! Conquista Dua Lipa al cantar en español con Shakira desde Madrid

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    ¡Par de reinas! Conquista Dua Lipa al cantar en español con Shakira desde Madrid
    Estrellas. Shakira y Dua Lipa compartieron por primera vez un escenario, en un encuentro que emocionó a sus seguidores. FOTO: FACEBOOK@DUALIPA

La intérprete británica ya había cantado ‘Antología’ durante un concierto en Bogotá en 2025; el momento se transmitió en directo a través de Amazon

Fue una gran sorpresa para el público que asistió al concierto de Shakira en España cuando la colombiana presentó a Dua Lipa como su invitada musical y, junto a ella, interpretó ‘Antología’ en español.

Shakira y Dua Lipa protagonizaron uno de los momentos más comentados del octavo concierto de la colombiana en Madrid.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”, anunció Shakira antes de presentar a su invitada, de quien también se declaró fan.

¿QUÉ PASÓ CON DUA LIPA Y SHAKIRA?

La cantante británica apareció por sorpresa en el escenario para interpretar junto a Shakira ‘Antología’, uno de los temas más emblemáticos del repertorio de la barranquillera.

Al verla salir al escenario, ambas artistas se abrazaron y Shakira expresó su emoción: “Necesito que alguien me pellizque, pero ¿quién es esta diosa, por favor?”, dijo la intérprete de ‘La Tortura’.

La colaboración fue especialmente significativa para sus seguidores, pues, aunque ambas habían intercambiado mensajes en redes sociales y manifestado su admiración mutua, esta fue la primera vez que compartieron escenario.

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La intérprete británica ya había cantado ‘Antología’ durante un concierto en Bogotá en 2025. La presentación tuvo un atractivo adicional: el concierto fue transmitido en directo a través de Amazon, lo que permitió que más seguidores fueran testigos del encuentro musical. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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