¿Tienes entre 60 a 64 años y vives en la CDMX? Así puedes solicitar la Pensión Hombres Bienestar que ofrece 3 mil pesos
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Quienes no realizaron el registro presencial pueden utilizar un formulario en línea para solicitar información sobre su incorporación.
Los hombres de entre 60 y 64 años que viven en la Ciudad de México todavía tienen una opción para dar seguimiento a su posible incorporación a la Pensión Hombres Bienestar, programa que entrega un apoyo económico de 3,000 pesos cada dos meses.
Durante 2026, el Gobierno de la Ciudad de México amplió la cobertura de este programa y habilitó mecanismos para atender a quienes no pudieron realizar el proceso inicial de manera presencial.
¿CÓMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO EN LÍNEA?
Las personas interesadas pueden recurrir a un formulario digital para proporcionar sus datos y solicitar información relacionada con la incorporación al programa.
En este formato se deben ingresar datos personales, un correo electrónico y aceptar el aviso de privacidad. También es necesario indicar que se requiere información sobre el registro de la Pensión Hombres Bienestar.
Una vez enviado el formulario, los datos quedan a disposición de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), autoridad que puede establecer contacto con quienes cumplen las condiciones para ser considerados en el programa.
Es importante señalar que llenar este formulario no significa que el apoyo quede aprobado de manera automática. Se trata de una vía para solicitar información y dar seguimiento al proceso de incorporación.
¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LOS 3 MIL PESOS?
La Pensión Hombres Bienestar está dirigida a hombres de 60 a 64 años que tengan residencia en la Ciudad de México.
Para 2026 se estableció una atención prioritaria para hombres de 63 y 64 años, de acuerdo con la estrategia de incorporación implementada por las autoridades capitalinas.
El apoyo económico es de 3,000 pesos bimestrales, por lo que una persona que reciba los seis pagos previstos durante un año podría obtener hasta 18,000 pesos.
REQUISITOS PARA LA PENSIÓN HOMBRES BIENESTAR
Los interesados deben acreditar su identidad, edad y residencia en la capital.
Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran una identificación oficial con fotografía, la CURP y un comprobante de domicilio vigente con una antigüedad no mayor a tres meses.
También puede requerirse el acta de nacimiento cuando sea necesario comprobar la fecha de nacimiento.
¿EL FORMULARIO SUSTITUYE EL REGISTRO PRESENCIAL?
No necesariamente. El registro inicial del programa se realizó mediante la estrategia Casa por Casa, con visitas de personal del Gobierno de la Ciudad de México a los domicilios de posibles beneficiarios.
Por ello, completar el formulario digital debe entenderse como un mecanismo para solicitar información y conocer los pasos disponibles para la incorporación.
Antes de proporcionar datos personales, es recomendable verificar que el trámite corresponda a los canales oficiales de las autoridades capitalinas y evitar entregar información a páginas o personas que prometan depósitos inmediatos.
El programa busca ampliar el acceso al apoyo para hombres de 60 a 64 años residentes en la CDMX, por lo que quienes todavía no han realizado el proceso pueden utilizar esta vía para conocer si pueden incorporarse.