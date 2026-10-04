¿Tienes entre 60 a 64 años y vives en la CDMX? Así puedes solicitar la Pensión Hombres Bienestar que ofrece 3 mil pesos

Los hombres de entre 60 y 64 años que viven en la Ciudad de México todavía tienen una opción para dar seguimiento a su posible incorporación a la Pensión Hombres Bienestar , programa que entrega un apoyo económico de 3,000 pesos cada dos meses.

Durante 2026, el Gobierno de la Ciudad de México amplió la cobertura de este programa y habilitó mecanismos para atender a quienes no pudieron realizar el proceso inicial de manera presencial.

¿CÓMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO EN LÍNEA?

Las personas interesadas pueden recurrir a un formulario digital para proporcionar sus datos y solicitar información relacionada con la incorporación al programa.

En este formato se deben ingresar datos personales, un correo electrónico y aceptar el aviso de privacidad. También es necesario indicar que se requiere información sobre el registro de la Pensión Hombres Bienestar.

Una vez enviado el formulario, los datos quedan a disposición de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), autoridad que puede establecer contacto con quienes cumplen las condiciones para ser considerados en el programa.

Es importante señalar que llenar este formulario no significa que el apoyo quede aprobado de manera automática. Se trata de una vía para solicitar información y dar seguimiento al proceso de incorporación.