Max Verstappen encabeza el ranking de pilotos 2025 de la Fórmula 1 según los directores de equipo

El neerlandés Max Verstappen fue elegido como el mejor piloto de la temporada 2025 de Fórmula 1 en la votación realizada por los directores de equipo, un ejercicio que cada año busca reflejar la percepción interna del paddock sobre el rendimiento individual de los competidores. El resultado colocó al piloto de Red Bull Racing por encima de Lando Norris, quien se consagró campeón del mundo con McLaren. El ranking fue dado a conocer este lunes a través del sitio oficial de la categoría. La clasificación se elabora desde 2008, cuando fue impulsada por la revista Autosport, y desde hace más de una década es retomada directamente por la F1, manteniendo el mismo formato de votación y sistema de puntos. A pesar de no haber conquistado el título, Verstappen acumuló la mayor cantidad de apoyos entre los jefes de equipo. Su temporada estuvo marcada por el liderazgo en estadísticas clave como poles y victorias, además de haber llevado la definición del campeonato hasta la última carrera del calendario. Estos factores fueron determinantes para que encabezara la lista por quinto año consecutivo, una racha que se mantiene incluso sin el campeonato en sus manos.

El segundo puesto fue para Lando Norris, quien repitió la posición obtenida en la votación de 2024. Detrás del británico se ubicó su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien avanzó un escalón respecto al año anterior. El piloto australiano cerró su campaña con mayor consistencia y resultados que le permitieron afianzarse entre los mejores evaluados por los directores. En la cuarta posición apareció George Russell, de Mercedes, con un ascenso de dos lugares, seguido por Fernando Alonso, de Aston Martin, quien registró uno de los mayores avances del ranking al escalar cuatro puestos. Ambos fueron reconocidos por su regularidad y capacidad para sumar puntos en contextos técnicos complejos para sus escuderías. El sexto sitio fue para Carlos Sainz, ahora en Williams, quien perdió una posición en comparación con el año previo, pese a haber contribuido a dos podios para el equipo durante el campeonato. Más atrás, Charles Leclerc, de Ferrari, descendió cuatro lugares y terminó séptimo, en una temporada que no logró reflejar las expectativas iniciales del conjunto italiano. Uno de los datos más relevantes de la clasificación fue la ausencia de Lewis Hamilton, quien quedó fuera del top 10 por primera vez desde que se realiza esta votación. El británico no consiguió subir al podio en carreras dominicales a lo largo del año, una situación inédita en su trayectoria dentro de la categoría. El mejor novato del año fue Oliver Bearman, quien ocupó la octava posición general con Haas. Detrás de él se ubicaron Isack Hadjar, de Racing Bulls, y Nico Hulkenberg, de Sauber, ambos reconocidos tras conseguir su primer podio en la Fórmula 1.