Anthony Joshua sufre accidente automovilístico en Nigeria; dos personas mueren

El boxeador Anthony Joshua, ex campeón mundial de peso pesado, estuvo involucrado el lunes en un accidente automovilístico en Nigeria que dejó como saldo la muerte de dos personas, según confirmaron autoridades locales. El incidente ocurrió en una carretera que conecta el estado de Ogun con Lagos, una de las principales vías del suroeste del país.

La información fue confirmada por Gbenga Omotoso, comisionado de Información del estado de Lagos, quien detalló en una publicación en la red social X que los servicios de emergencia fueron desplegados de inmediato en el lugar del choque. De acuerdo con reportes de medios locales, el púgil fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Último MNF de 2025! ¿Cubrirán los Rams los -8.5 o Falcons mantiene el partido reñido en casa?

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial ofreció un primer informe a través de su portavoz, Olusegun Ogungbemide, quien explicó que las indagatorias iniciales apuntan a que el vehículo en el que viajaba Joshua circulaba por encima del límite de velocidad permitido. Durante una maniobra de adelantamiento, el conductor habría perdido el control y terminado impactándose contra un camión que se encontraba estacionado a un costado de la carretera. En el percance murieron dos ocupantes, cuyas identidades no han sido reveladas.