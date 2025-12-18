Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1

Automovilismo
/ 18 diciembre 2025
    Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1
    Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1. FOTO: ESPECIAL

El piloto neerlandés dejará atrás el dorsal 1 y el histórico 33 para competir con el número 3 en la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1 a partir de 2026

Max Verstappen confirmó que competirá con el número 3 en su monoplaza de Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1, una decisión que marca un cambio significativo en la identidad del tetracampeón mundial dentro de la categoría reina del automovilismo.

Tras varios años utilizando el 33, número con el que debutó y construyó gran parte de su legado, y posteriormente el 1 como campeón defensor, Verstappen optó por un dorsal distinto de cara al inicio de la nueva era técnica de la F1, que arrancará en 2026 con importantes cambios en chasis y unidades de potencia.

El propio Verstappen explicó que el 3 siempre ha sido uno de sus números favoritos, incluso por encima del 33, al que considera una versión “duplicada”.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 16 de la NFL: ¿qué necesita cada equipo para pasar a la postemporada?

La posibilidad de utilizar un solo dígito, más simple y con mayor carga simbólica, terminó por convencer al piloto neerlandés de dar el paso.

Además, el cambio se da en un contexto especial: Verstappen ya no podrá portar el número 1 tras no haber sido campeón en la temporada 2025, honor que ahora corresponde a Lando Norris.

Esto abrió la puerta para que el piloto de Red Bull eligiera un nuevo número permanente.

El dorsal 3 estuvo ligado durante varios años a Daniel Ricciardo, excompañero de Verstappen en Red Bull.

De acuerdo con la información disponible, el neerlandés recibió el visto bueno del australiano para utilizarlo, facilitando así la transición hacia esta nueva identidad numérica.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) permitió recientemente mayor flexibilidad para que los pilotos puedan cambiar su número permanente, una normativa que Verstappen aprovechó de inmediato.

El cambio de dorsal coincide con un momento clave para la Fórmula 1 y para Red Bull, que se prepara para afrontar el reglamento 2026 con un proyecto técnico completamente renovado.

Verstappen buscará que el número 3 esté asociado a una nueva etapa de éxitos, ahora en un escenario competitivo distinto al que dominó en años recientes.

A partir de 2026, el neerlandés intentará volver a la cima del campeonato con un dorsal diferente, pero con la misma ambición que lo ha convertido en una de las figuras más dominantes de la era moderna de la Fórmula 1.

Temas


Automovilismo

Personajes


Max Verstappen

Organizaciones


Oracle Red Bull Racing

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Indefensión aprendida
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Se usarán recursos para pagar fianzas de entre 200 y 250 migrantes que enfrenten procesos en EU.

Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

Se esperan fuertes lluvias, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de más de 2 metros, según el SMN.

Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1