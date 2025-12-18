Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1
El piloto neerlandés dejará atrás el dorsal 1 y el histórico 33 para competir con el número 3 en la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1 a partir de 2026
Max Verstappen confirmó que competirá con el número 3 en su monoplaza de Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1, una decisión que marca un cambio significativo en la identidad del tetracampeón mundial dentro de la categoría reina del automovilismo.
Tras varios años utilizando el 33, número con el que debutó y construyó gran parte de su legado, y posteriormente el 1 como campeón defensor, Verstappen optó por un dorsal distinto de cara al inicio de la nueva era técnica de la F1, que arrancará en 2026 con importantes cambios en chasis y unidades de potencia.
El propio Verstappen explicó que el 3 siempre ha sido uno de sus números favoritos, incluso por encima del 33, al que considera una versión “duplicada”.
La posibilidad de utilizar un solo dígito, más simple y con mayor carga simbólica, terminó por convencer al piloto neerlandés de dar el paso.
Además, el cambio se da en un contexto especial: Verstappen ya no podrá portar el número 1 tras no haber sido campeón en la temporada 2025, honor que ahora corresponde a Lando Norris.
Esto abrió la puerta para que el piloto de Red Bull eligiera un nuevo número permanente.
El dorsal 3 estuvo ligado durante varios años a Daniel Ricciardo, excompañero de Verstappen en Red Bull.
De acuerdo con la información disponible, el neerlandés recibió el visto bueno del australiano para utilizarlo, facilitando así la transición hacia esta nueva identidad numérica.
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) permitió recientemente mayor flexibilidad para que los pilotos puedan cambiar su número permanente, una normativa que Verstappen aprovechó de inmediato.
El cambio de dorsal coincide con un momento clave para la Fórmula 1 y para Red Bull, que se prepara para afrontar el reglamento 2026 con un proyecto técnico completamente renovado.
Verstappen buscará que el número 3 esté asociado a una nueva etapa de éxitos, ahora en un escenario competitivo distinto al que dominó en años recientes.
A partir de 2026, el neerlandés intentará volver a la cima del campeonato con un dorsal diferente, pero con la misma ambición que lo ha convertido en una de las figuras más dominantes de la era moderna de la Fórmula 1.