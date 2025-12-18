Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1

Max Verstappen confirmó que competirá con el número 3 en su monoplaza de Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1, una decisión que marca un cambio significativo en la identidad del tetracampeón mundial dentro de la categoría reina del automovilismo.

Tras varios años utilizando el 33, número con el que debutó y construyó gran parte de su legado, y posteriormente el 1 como campeón defensor, Verstappen optó por un dorsal distinto de cara al inicio de la nueva era técnica de la F1, que arrancará en 2026 con importantes cambios en chasis y unidades de potencia.

El propio Verstappen explicó que el 3 siempre ha sido uno de sus números favoritos, incluso por encima del 33, al que considera una versión “duplicada”.

La posibilidad de utilizar un solo dígito, más simple y con mayor carga simbólica, terminó por convencer al piloto neerlandés de dar el paso.

Además, el cambio se da en un contexto especial: Verstappen ya no podrá portar el número 1 tras no haber sido campeón en la temporada 2025, honor que ahora corresponde a Lando Norris.

Esto abrió la puerta para que el piloto de Red Bull eligiera un nuevo número permanente.