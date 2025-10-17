Max Verstappen partirá desde la pole en el sprint del GP de Austin

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, consiguió la pole para el sprint de este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos, decimonoveno evento del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin. Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) partirán sexto y séptimo, respectivamente, en la parrilla.

Verstappen, de 28 años, dominó la calificación reducida conocida como sprint shootout. En la tercera y decisiva ronda (SQ3), con el neumático blando obligatorio, completó los 5.513 metros de la pista texana en 1:32.143, superando por apenas 71 milésimas al inglés Lando Norris (McLaren), quien terminó segundo. El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial con 22 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, cerró el podio de la sesión, ubicándose tercero a 380 milésimas de Verstappen.

TE PUEDE INTERESAR: Debut de México en el Mundial Sub-17 femenil: el Tri enfrenta a Corea del Norte en su primer duelo

Fernando Alonso quedó a 767 milésimas del tiempo de Verstappen, y se ubicó justo por delante de Carlos Sainz, quien partirá séptimo. Ambos pilotos españoles saldrán detrás del alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que sorprendió al clasificarse cuarto, y del inglés George Russell (Mercedes), quinto.