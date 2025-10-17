Max Verstappen partirá desde la pole en el sprint del GP de Austin

Automovilismo
/ 17 octubre 2025
    Max Verstappen partirá desde la pole en el sprint del GP de Austin
    Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la pole en el sprint del GP de Estados Unidos, con Lando Norris y Oscar Piastri detrás. FOTO: EFE

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancarán sexto y séptimo en la parrilla

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, consiguió la pole para el sprint de este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos, decimonoveno evento del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin. Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) partirán sexto y séptimo, respectivamente, en la parrilla.

Verstappen, de 28 años, dominó la calificación reducida conocida como sprint shootout. En la tercera y decisiva ronda (SQ3), con el neumático blando obligatorio, completó los 5.513 metros de la pista texana en 1:32.143, superando por apenas 71 milésimas al inglés Lando Norris (McLaren), quien terminó segundo. El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial con 22 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, cerró el podio de la sesión, ubicándose tercero a 380 milésimas de Verstappen.

Fernando Alonso quedó a 767 milésimas del tiempo de Verstappen, y se ubicó justo por delante de Carlos Sainz, quien partirá séptimo. Ambos pilotos españoles saldrán detrás del alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que sorprendió al clasificarse cuarto, y del inglés George Russell (Mercedes), quinto.

El séptuple campeón mundial Lewis Hamilton ocupará la octava posición, seguido por el tailandés Alex Albon, compañero de Sainz en Williams, y por Charles Leclerc (Ferrari), completando las diez primeras posiciones de la parrilla.

Con esta clasificación, Red Bull mantiene su dominio en el trazado estadounidense, mientras que Aston Martin y Williams se colocan en posiciones estratégicas para sumar puntos importantes en el sprint y, posteriormente, en la carrera del domingo. La salida será crucial para definir la estrategia, especialmente para pilotos como Alonso y Sainz, que deberán buscar oportunidades para avanzar frente a rivales con vehículos más rápidos en rectas.

El sprint del GP de Estados Unidos comenzará este sábado y determinará el orden de salida definitivo para la carrera principal del domingo. Verstappen llega motivado tras su victoria en la calificación, mientras que el resto de la parrilla buscará aprovechar cada instante para acercarse al líder del campeonato y reducir distancias en la pelea por el título.

