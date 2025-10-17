Debut de México en el Mundial Sub-17 femenil: el Tri enfrenta a Corea del Norte en su primer duelo
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 inicia su camino en el Mundial con un exigente debut ante Corea del Norte, vigente campeona y una de las potencias más fuertes del torneo
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 arranca su participación en el Mundial de la categoría enfrentando a Corea del Norte, una potencia histórica del futbol juvenil, en el primer duelo del Grupo B, que también integran Países Bajos y Camerún.
El encuentro se disputará este sábado 18 de octubre a la 1 de la tarde (tiempo del centro de México) y podrá verse en TUDN y ViX.
MÉXICO BUSCA UN ARRANQUE HISTÓRICO
El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero llega con una mezcla de juventud, técnica y ambición. Tras meses de preparación, el Tricolor buscará dar un golpe de autoridad en su debut mundialista, recordando la hazaña de 2018, cuando alcanzaron la final del torneo.
Corea del Norte parte como favorita: es la actual campeona y cuenta con tres títulos mundiales Sub-17 (2008, 2016 y 2022).
Su futbol combina presión alta, precisión y despliegue físico, características que han convertido a las norcoreanas en una potencia indiscutible.
México deberá apostar por la velocidad y el orden defensivo para contener su poder ofensivo.
CÓMO SIGUE EL CAMINO DEL TRI
Después del compromiso inaugural ante Corea del Norte, México enfrentará a Países Bajos en su segundo partido de grupo, antes de cerrar la fase ante Camerún, en busca de un boleto a los Cuartos de Final.
Un arranque positivo podría marcar el rumbo del combinado nacional, que sueña con volver a poner a México en la élite del futbol femenil juvenil.
UNA NUEVA GENERACIÓN CON HAMBRE DE TRIUNFOS
La nueva generación Sub-17 refleja el crecimiento del futbol femenil mexicano. Las jugadoras surgidas de la Liga MX Femenil llegan con rodaje y confianza, buscando consolidarse como el futuro del balompié nacional.
En palabras del cuerpo técnico, el objetivo es competir con carácter y mostrar que México puede pelear de igual a igual ante las potencias mundiales.