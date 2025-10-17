Debut de México en el Mundial Sub-17 femenil: el Tri enfrenta a Corea del Norte en su primer duelo

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 arranca su participación en el Mundial de la categoría enfrentando a Corea del Norte, una potencia histórica del futbol juvenil, en el primer duelo del Grupo B, que también integran Países Bajos y Camerún.

El encuentro se disputará este sábado 18 de octubre a la 1 de la tarde (tiempo del centro de México) y podrá verse en TUDN y ViX.

MÉXICO BUSCA UN ARRANQUE HISTÓRICO

El equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero llega con una mezcla de juventud, técnica y ambición. Tras meses de preparación, el Tricolor buscará dar un golpe de autoridad en su debut mundialista, recordando la hazaña de 2018, cuando alcanzaron la final del torneo.

Corea del Norte parte como favorita: es la actual campeona y cuenta con tres títulos mundiales Sub-17 (2008, 2016 y 2022).