Lando Norris vence a Max Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1

Lando Norris cerró la temporada de Fórmula 1 como campeón del mundo tras una definición ajustada en el Gran Premio de Abu Dabi, última cita del calendario, donde aseguró los puntos necesarios pese a no ganar la carrera. El piloto de McLaren terminó tercero en Yas Marina, resultado suficiente para superar por dos unidades al campeón defensor, Max Verstappen, y conquistar el primer título de su trayectoria en la categoría.

La victoria en Abu Dabi quedó en manos de Verstappen, de Red Bull, quien partió desde la pole y controló el ritmo durante buena parte de las 58 vueltas. El segundo lugar fue para Oscar Piastri, compañero de equipo de Norris, quien también llegó a la carrera con opciones matemáticas al campeonato, aunque finalmente concluyó tercero en la clasificación general, a 13 puntos del campeón.

Con ese desenlace, Norris, de 26 años, se convirtió en el primer piloto británico en ganar el título desde Lewis Hamilton en 2020 y frenó la racha de cuatro campeonatos consecutivos de Verstappen, quien buscaba su quinta corona. La temporada concluyó con Norris sumando siete victorias y 423 puntos, en un año marcado por la regularidad y la consistencia del equipo de McLaren.