Lando Norris vence a Max Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1
El resultado en Abu Dabi le permitió superar por dos puntos a Max Verstappen y dar a McLaren su primer título de pilotos en años
Lando Norris cerró la temporada de Fórmula 1 como campeón del mundo tras una definición ajustada en el Gran Premio de Abu Dabi, última cita del calendario, donde aseguró los puntos necesarios pese a no ganar la carrera. El piloto de McLaren terminó tercero en Yas Marina, resultado suficiente para superar por dos unidades al campeón defensor, Max Verstappen, y conquistar el primer título de su trayectoria en la categoría.
La victoria en Abu Dabi quedó en manos de Verstappen, de Red Bull, quien partió desde la pole y controló el ritmo durante buena parte de las 58 vueltas. El segundo lugar fue para Oscar Piastri, compañero de equipo de Norris, quien también llegó a la carrera con opciones matemáticas al campeonato, aunque finalmente concluyó tercero en la clasificación general, a 13 puntos del campeón.
Con ese desenlace, Norris, de 26 años, se convirtió en el primer piloto británico en ganar el título desde Lewis Hamilton en 2020 y frenó la racha de cuatro campeonatos consecutivos de Verstappen, quien buscaba su quinta corona. La temporada concluyó con Norris sumando siete victorias y 423 puntos, en un año marcado por la regularidad y la consistencia del equipo de McLaren.
Al finalizar la carrera, el nuevo campeón no ocultó la emoción. Desde el cockpit agradeció al personal del equipo y a su familia, consciente del camino recorrido desde sus primeras temporadas en la F1. El mensaje también incluyó palabras de reconocimiento para Verstappen y Piastri, con quienes sostuvo una pelea directa durante gran parte del campeonato.
La definición llegó después de un fin de semana cargado de tensión. Verstappen largó desde la pole, seguido por Norris, mientras Piastri arrancó tercero. Las cuentas eran claras: el piloto de Red Bull necesitaba que Norris quedara fuera del top cuatro para aspirar al título, escenario que nunca se concretó.
En carrera, Piastri superó a Norris en la primera vuelta, mientras Charles Leclerc, de Ferrari, se mantenía cerca. Norris fue el primero de los aspirantes en entrar a boxes, apostando por una estrategia conservadora con neumáticos duros. Un duelo con Yuki Tsunoda, que derivó en una penalización de cinco segundos para el piloto japonés, permitió a Norris recuperar terreno sin sanciones.
En el tramo final, Leclerc fue la principal amenaza para el tercer lugar, pero no logró reducir la diferencia. Con el panorama bajo control, Norris cruzó la meta sabiendo que el objetivo estaba cumplido. En el muro, Zak Brown, CEO de McLaren, celebró por radio un campeonato que devuelve al equipo a lo más alto.
Tras bajarse del auto, Norris se fundió en un abrazo con sus padres y con el personal del equipo. Pilotos como George Russell se acercaron a felicitarlo, mientras Piastri cerró una temporada que lo confirma como contendiente al título. Así, Abu Dabi puso punto final a un campeonato decidido por detalles y constancia.